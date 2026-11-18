Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μοίρασε τουρκικές λίρες σε παιδιά πριν από συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του AK Parti.

Το περιστατικό συνέβη στην αίθουσα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης πριν από τη συνεδρίαση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Βίντεο με τη σκηνή καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα και διαδόθηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, πριν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος της Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης (AK Parti) στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έδωσε χαρτζιλίκι σε μικρά παιδιά που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα παρευρισκομένων και κυκλοφόρησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος μοιράζει χαρτζιλίκι σε παιδιά. Το έχει κάνει και σε προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του.

https://www.instagram.com/p/Df4reTvHAt-/

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