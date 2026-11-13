Ο Ερντογάν το ξανάκανε: Υποδέχθηκε τους παγκόσμιους ηγέτες με τους γενίτσαρους

Snapshot Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε ξανά την μπάντα των γενιτσάρων για την υποδοχή παγκόσμιων ηγετών στη Σύνοδο για το Κλίμα COP31 στην Αττάλεια.

Η μπάντα των γενιτσάρων έπαιξε οθωμανικά εμβατήρια έξω από τον χώρο της Συνόδου στην Τουρκία.

Παρόμοια τελετή με την παρουσία των γενιτσάρων είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η χρήση των γενιτσάρων αναφέρεται ως ιστορική πρακτική που είχε να συμβεί περίπου 200 χρόνια και σχετίζεται με τις οθωμανικές στρατιωτικές παραδόσεις.

Το δημοσίευμα του Cnn Turk τονίζει την ιστορική σημασία των γενιτσάρων και τη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, παρά τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Snapshot powered by AI

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μία ακόμα φορά εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία κι έβγαλε την μπάντα των γενίτσαρων, στο πλαίσιο της υποδοχής των ηγετών στη Σύνοδο για το Κλίμα που λαμβάνει χώρα στην Τουρκία.

Οι γενίτσαροι εμφανίστηκαν για μία ακόμα φορά κι έπαιξαν οθωμανικά εμβατήρια έξω από το χώρο που λαμβάνει χώρα η COP31, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Το είχε ξανακάνει και με τον Μητσοτάκη και το «Ceddin Deden»

Στην επίσημη τελετή υποδοχής των ηγετών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο Ιούλιο, στην οποία παρέστη κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ξένοι ηγέτες που έφθασαν στο Προεδρικό Μέγαρο στο Μπεστεπέ υποδέχθηκαν από τιμητικό άγημα γενιτσάρων και τη στρατιωτική μπάντα Μεχτέρ, σε μια τελετή που, όπως υποστηρίζεται, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εδώ και περίπου 200 χρόνια.

«Όταν έφτασε ο Μητσοτάκης, ακούστηκε πιο έντονα ο ήχος της μπάντας Μεχτέρ. Η Ελλάδα είναι γείτονάς μας. Όσο κι αν κατά καιρούς αυξάνει τον βαθμό της εχθρότητας απέναντι στην Τουρκία, η Δημοκρατία της Τουρκίας πάντοτε θεωρούσε την Ελλάδα γειτονική χώρα και επιθυμούσε τη διατήρηση καλών σχέσεων φιλίας. Όμως οι Γενίτσαροι ήταν μία από τις στρατιωτικές δυνάμεις που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης, στη Μάχη του Μοχάτς και σε πολλές άλλες οθωμανικές εκστρατείες», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Cnn Turk.