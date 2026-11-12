Ερντογάν: Περισσότερη πυρηνική ενέργεια και στόχος μηδενικών εκπομπών έως το 2053

Snapshot Η Τουρκία στοχεύει στην επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2053 με πράσινη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επέκταση των πυρηνικών σταθμών και ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική.

Η χώρα εστιάζει στη μέγιστη αξιοποίηση των δικών της ενεργειακών πόρων για μείωση των εισαγωγών ενέργειας.

Η Τουρκία επιδιώκει τη διατήρηση ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, αποφεύγοντας συγκρούσεις. Snapshot powered by AI

Την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσιάζοντας τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Τουρκίας στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), στην Αττάλεια.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2053, τονίζοντας ότι συνεχίζει αποφασιστικά την πορεία της προς την πράσινη ανάπτυξη, με αναδιάρθρωση όλων των τομέων της οικονομίας, από την ενέργεια και τη βιομηχανία έως τις μεταφορές, τη γεωργία και τις κατασκευές.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική, ενώ σχεδιάζει παράλληλα να αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών σταθμών της.

«Ως χώρα που δαπανά κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές ενέργειας, επικεντρωνόμαστε στη μέγιστη αξιοποίηση των δικών μας πόρων», ανέφερε.

«Κρατάμε τη χώρα μας μακριά από συγκρούσεις και εργαζόμαστε ειλικρινά για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», ανέφερε ακόμη ο Ερντογάν.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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