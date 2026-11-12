Ατύχημα για την Άλανις Μορισέτ: Τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο μικρόφωνο και σωριάστηκε - Βίντεο

Snapshot Η Άλανις Μορισέτ έπεσε επί σκηνής κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Λος Άντζελες όταν μπλέχτηκε η κίνησή της στη βάση μικροφώνου.

Παρά την πτώση, η τραγουδίστρια σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε να τραγουδά χωρίς να διακόψει την παράσταση.

Η ψυχραιμία και ο επαγγελματισμός της Μορισέτ προκάλεσαν θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό συνέβη στο YouTube Theater στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, κατά τη διάρκεια της παράστασης "Butterfly with a Machete".

Η παράσταση συνδυάζει ζωντανές ερμηνείες, θεατρικά στοιχεία και προσωπικές αφηγήσεις από την καριέρα της Μορισέτ. Snapshot powered by AI

Ατύχημα είχε επί σκηνής η Άλανις Μορισέτ, κατά την τελευταία βραδιά των εμφανίσεών της στο Λος Άντζελες, όταν μια από τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις της κατέληξε σε πτώση μπροστά στο κοινό.

Η 52χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το δημοφιλές τραγούδι «Uninvited» την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, όταν, καθώς στριφογύριζε έντονα το σώμα και τα μακριά μαλλιά της, μπλέχτηκε στη βάση ενός μικροφώνου.

Η βάση ανατράπηκε και παρέσυρε την τραγουδίστρια, η οποία έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο πάτωμα της σκηνής.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

https://www.instagram.com/reel/Dfo6QQECoOS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πτώση και η αντίδραση που εντυπωσίασε το κοινό

Η Μορισέτ είναι γνωστή για τον δυναμισμό των ζωντανών εμφανίσεών της και τις χαρακτηριστικές περιστροφές της, ιδιαίτερα όταν ερμηνεύει το «Uninvited».

Αυτή τη φορά, όμως, η κίνησή της είχε απρόβλεπτη κατάληξη. Καθώς περιστρεφόταν με ένταση, τα μαλλιά της πιάστηκαν στη βάση του μικροφώνου, η οποία έπεσε και την έριξε στο έδαφος.

Παρά το απρόοπτο, η τραγουδίστρια σηκώθηκε σχεδόν αμέσως και συνέχισε να τραγουδά, χωρίς να διακόψει την εμφάνισή της.

Μάλιστα, συνέχισε να κινείται στον ρυθμό της μουσικής, κουνώντας το κεφάλι της και υψώνοντας τις γροθιές της, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η αντίδρασή της προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θαυμαστές της να εκφράζουν τον εντυπωσιασμό τους για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο YouTube Theater, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο της μουσικοθεατρικής παράστασης Butterfly with a Machete.

Η Μορισέτ είχε προγραμματίσει τέσσερις εμφανίσεις στον συγκεκριμένο χώρο, στις 5, 6, 10 και 11 Νοεμβρίου 2026.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παραγωγή που συνδυάζει τη ζωντανή ερμηνεία γνωστών τραγουδιών της με προσωπικές αφηγήσεις, θεατρικά στοιχεία και αναδρομές στην καριέρα της.

Μέσα από την παράσταση, η βραβευμένη με επτά Grammy καλλιτέχνιδα παρουσιάζει στιγμές από τη ζωή της, από τα πρώτα χρόνια της στον Καναδά μέχρι τη διεθνή επιτυχία που γνώρισε με το άλμπουμ «Jagged Little Pill» το 1995.

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