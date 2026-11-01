Επικίνδυνοι καιροί: Η Σακίρα αναβάλλει τη συναυλία της στις Πυραμίδες - Η νέα ημερομηνία

Snapshot Η Σακίρα αναβάλλει τη συναυλία της στις Πυραμίδες της Γκίζας από τις 28 Νοεμβρίου 2026 στις 2 Απριλίου 2027 λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση αναβολής βασίστηκε στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ευημερίας του κοινού και όλων των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση έγινε στις 31 Οκτωβρίου μέσω του Instagram, όπου η Σακίρα εξέφρασε τη λύπη της για την καθυστέρηση.

Η σταρ τόνισε ότι η συναυλία στις Πυραμίδες ήταν ένα όνειρο της καριέρας της και διαβεβαίωσε το κοινό ότι η αναμονή θα αξίζει. Snapshot powered by AI

Η Κολομβιανή σταρ Σακίρα ανακοίνωσε την αναβολή της πολυαναμενόμενης συναυλίας της στις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο.

Η εκδήλωση, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί πλέον στις 2 Απριλίου 2027, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων και συνθηκών στην περιοχή.

Η Σακίρα ανακοίνωσε την απόφαση για την αναβολή το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, μέσω της λειτουργίας «Stories» στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Σε ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της στην Αίγυπτο, εξέφρασε τη λύπη της για την αναγκαστική αναβολή της συναυλίας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων παραμένουν η κορυφαία προτεραιότητα.

Στο μήνυμά της, η σταρ δήλωσε: «Προς τους θαυμαστές μου στην Αίγυπτο, ανυπομονούσα πολύ να σας δω στις 28 Νοεμβρίου. Η συναυλία στην Αίγυπτο, δίπλα στις Πυραμίδες, ήταν ένα από τα όνειρα της καριέρας μου, και πραγματικά με πονάει που πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να συναντηθούμε».

Η Σακίρα εξήγησε ότι η απόφαση αναβολής ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, τονίζοντας ότι η διασφάλιση της ασφάλειας του κοινού και όλων όσων εμπλέκονται στη συναυλία ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας πίσω από αυτή την κίνηση.

Πρόσθεσε: «Δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών στην περιοχή, και με την ασφάλεια και την ευημερία όλων ως κορυφαία προτεραιότητά μας, ελήφθη η δύσκολη απόφαση να αναβληθεί η εκδήλωσή μας».

Στο τέλος του μηνύματός της, η Σακίρα επιβεβαίωσε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί επίσημα στις 2 Απριλίου 2027. Εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνάντηση με το αιγυπτιακό κοινό της, μεταδίδοντας ένα μήνυμα γεμάτο μεγάλο ενθουσιασμό και αισιοδοξία: «Θέλω όμως να ξέρετε ένα πράγμα: Αίγυπτο, έρχομαι! Η νέα μας ημερομηνία έχει οριστεί επίσημα για τις 2 Απριλίου 2027 και σας υπόσχομαι ότι η αναμονή θα αξίζει τον κόπο».