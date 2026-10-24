Καμίλα Καμπέγιο: Η αμήχανη στιγμή που χτυπά κατά λάθος χορεύτρια με μπουκάλι σε συναυλία της

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η εμφάνιση της Καμίλα Καμπέγιο, όταν η τραγουδίστρια, επιχειρώντας να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή χορογραφία, πέταξε κατά λάθος ένα μπουκάλι στο πρόσωπο της χορεύτριάς της

Ανθή Κουρεντζή

Καμίλα Καμπέγιο: Η αμήχανη στιγμή που χτυπά κατά λάθος χορεύτρια με μπουκάλι σε συναυλία της
LIFESTYLE
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  • Κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισης, η Καμίλα Καμπέγιο πέταξε κατά λάθος ένα πλαστικό μπουκάλι νερού στο πρόσωπο μιας χορεύτριάς της.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «June Gloom» από το άλμπουμ της C,XOXO, το 2024.
  • Η χορεύτρια συνέχισε τη χορογραφία χωρίς διακοπή, δείχνοντας επαγγελματισμό παρά το ατύχημα.
  • Μετά το τέλος του τραγουδιού, η Καμίλα Καμπέγιο και η χορεύτριά της αντάλλαξαν χαμόγελα, χωρίς να υπάρξει ένταση.
  • Το βίντεο του περιστατικού έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάστηκε με χιούμορ από τους θαυμαστές.
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Μια από εκείνες τις απρόβλεπτες στιγμές που μπορούν να συμβούν ακόμη και στις πιο προσεκτικά σχεδιασμένες συναυλίες έζησε η Καμίλα Καμπέγιο, όταν κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής της πέταξε κατά λάθος ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό στο πρόσωπο μιας από τις χορεύτριές της.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από θεατή και έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στο TikTok, με τους θαυμαστές της 29χρονης τραγουδίστριας να αντιμετωπίζουν με χιούμορ το απρόοπτο.

Όλα συνέβησαν την ώρα που η Καμπέγιο ερμήνευε το τραγούδι της «June Gloom», το οποίο περιλαμβάνεται στο τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ, C,XOXO, που κυκλοφόρησε το 2024.

Το μπουκάλι που προσγειώθηκε στο πρόσωπο της χορεύτριας

Η Καμίλα Καμπέγιο βρισκόταν πάνω σε μια περιστρεφόμενη κατασκευή που θύμιζε καρουζέλ, φορώντας ένα ολόλευκο σύνολο και ψηλές μπότες στο ίδιο χρώμα.

Καθώς ερμήνευε το τραγούδι, άρχισε να ρίχνει νερό πάνω της, στο πλαίσιο της σκηνικής χορογραφίας.

Την ίδια στιγμή, μία από τις χορεύτριες βρισκόταν στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας τα χέρια της για να δίνει κίνηση στην περιστρεφόμενη κατασκευή.

Όταν η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο μέρος της εμφάνισής της και άδειασε το μπουκάλι, το πέταξε στην άκρη, χωρίς προφανώς να έχει αντιληφθεί πού ακριβώς βρισκόταν η συνεργάτιδά της.

Το αποτέλεσμα ήταν το πλαστικό μπουκάλι να καταλήξει κατευθείαν στο πρόσωπο της χορεύτριας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή μπροστά στο κοινό.

Παρά το απρόοπτο, η χορεύτρια δεν διέκοψε την εμφάνισή της. Αντίθετα, συνέχισε τη χορογραφία σαν να μη συνέβη τίποτα, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο επαγγελματισμό.

Η αντίδραση μετά το τέλος του τραγουδιού

Το περιστατικό δεν φαίνεται να δημιούργησε ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τραγουδιού, η Καμίλα Καμπέγιο και η χορεύτριά της αντάλλαξαν χαμόγελα, δείχνοντας η μία την άλλη, προτού η δεύτερη αποχωρήσει από τη σκηνή.

Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έναν θαυμαστή που δημοσίευσε το βίντεο να σχολιάζει με χιούμορ την ατυχία της χορεύτριας.

Η αντίδρασή της ήταν εκείνη που συγκέντρωσε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, καθώς παρά το ξαφνικό χτύπημα κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό και τη συγκέντρωσή της.

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