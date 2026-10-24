Απίστευτο σκηνικό σε συναυλία: Τραγουδίστρια χαστούκισε στο χέρι την αδελφή της μπροστά στο κοινό

Snapshot Η Ντορίντα Κλαρκ χαστούκισε στο χέρι την αδελφή της Κάρεν μπροστά στο κοινό κατά τη διάρκεια συναυλίας των The Clark Sisters στο Μέμφις.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να το σχολιάζουν με χιούμορ.

Η συναυλία ήταν επετειακή και πραγματοποιήθηκε στον ναό Temple of Deliverance Church of God in Christ, τιμώντας τα 50 χρόνια μουσικής πορείας της Lisa Knowles-Smith και των The Brown Singers.

Οι The Clark Sisters είναι ένα από τα πιο επιδραστικά gospel συγκροτήματα, με καριέρα άνω των πέντε δεκαετιών και δύο βραβεία Grammy.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το επεισόδιο συνδέεται με σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αδελφών. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερα αμήχανη αλλά και ξεκαρδιστική στιγμή ανάμεσα σε δύο αδελφές, που έχουν μοιραστεί δεκαετίες μουσικής πορείας, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά την εμφάνιση του πολυβραβευμένου gospel συγκροτήματος «The Clark Sisters» στο Μέμφις του Τενεσί.

Πρωταγωνίστριες ήταν η 69χρονη Ντορίντα Κλαρκ και η 65χρονη αδελφή της, Κάρεν Κλαρκ Σίαρντ, οι οποίες βρέθηκαν στη σκηνή στο πλαίσιο μιας επετειακής μουσικής εκδήλωσης.

Όλα συνέβησαν την ώρα που οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευαν ένα τραγούδι μπροστά στο κοινό. Η Ντορίντα, διαπιστώνοντας προφανώς ότι η αδελφή της δεν βρισκόταν στη σωστή θέση, άρχισε να τη χτυπά επανειλημμένα στο χέρι, κάνοντάς της παράλληλα νόημα να μετακινηθεί.

Η Κάρεν γύρισε προς το μέρος της με ορθάνοιχτα μάτια, εμφανώς ξαφνιασμένη από την αντίδρασή της, αλλά συνέχισε κανονικά την ερμηνεία της.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως μια χαρακτηριστική στιγμή της δυναμικής ανάμεσα σε δύο αδελφές, ακόμη και όταν βρίσκονται μπροστά σε εκατοντάδες θεατές.

Η επετειακή συναυλία που έγινε viral για απρόσμενο λόγο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ναό Temple of Deliverance Church of God in Christ, στο Μέμφις, όπου οι The Clark Sisters συμμετείχαν ως επίτιμες προσκεκλημένες στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια μουσικής πορείας της Lisa Knowles-Smith και των The Brown Singers.

Η εμφάνισή τους είχε ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους της gospel μουσικής, καθώς το συγκρότημα εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία φωνητικά σύνολα του είδους.

Ωστόσο, εκείνο που τελικά συγκέντρωσε την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ήταν κάποια μουσική ερμηνεία, αλλά η αυθόρμητη αντίδραση της Ντορίντα προς την Κάρεν.

Οι θαυμαστές αντιμετώπισαν το στιγμιότυπο με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι, ανεξάρτητα από την ηλικία, την επιτυχία και τη φήμη, οι αδελφικές σχέσεις έχουν τους δικούς τους άγραφους κανόνες.

Δεν υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με κάποια σοβαρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες.

Watch awkward moment Grammy-winning 80s group star smacks bandmate live at gig https://t.co/mi5fUh0rqu — The Irish Sun (@IrishSunOnline) October 23, 2026

Ποιες είναι οι The Clark Sisters – Από τη δεκαετία του '80 στα Grammy

Οι The Clark Sisters αποτελούν ένα από τα πλέον επιδραστικά συγκροτήματα της αμερικανικής gospel σκηνής, έχοντας διαγράψει μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τις πέντε κόρες της πρωτοπόρου της gospel μουσικής, Δρ. Mattie Moss Clark: Jacky, Denise, Elbernita, γνωστή ως Twinkie, Dorinda και Karen.

Η μουσική τους ταυτότητα διαμορφώθηκε μέσα από έναν ιδιαίτερο συνδυασμό gospel, soul και σύγχρονων μουσικών επιρροών, με τις ξεχωριστές φωνές και τις εντυπωσιακές αρμονίες τους να αποτελούν το σήμα κατατεθέν τους.

Τη δεκαετία του 1980 γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «You Brought the Sunshine», το οποίο ξεπέρασε τα στενά όρια της θρησκευτικής μουσικής και σύστησε τις The Clark Sisters σε ένα ευρύτερο κοινό.

Το 1986 η Denise αποχώρησε από το συγκρότημα, το οποίο συνέχισε την πορεία του με τις υπόλοιπες τέσσερις αδελφές.

Στη διάρκεια της καριέρας τους έχουν κερδίσει δύο βραβεία Grammy, για το άλμπουμ «Live – One Last Time» και το τραγούδι «Blessed & Highly Favored». Το 2024 τιμήθηκαν επιπλέον με το βραβείο συνολικής προσφοράς Lifetime Achievement Award από τη Recording Academy.

Διαβάστε επίσης