Κένυα: Την κυνηγούσε ένας άνδρας όσο έκανε ποδήλατο και έγινε viral - Βίντεο

Snapshot Ένα βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να τρέχει ενώ ένας άνδρας την ακολουθεί έγινε viral στην Κένυα.

Η γυναίκα στο βίντεο είναι η ταξιδιώτισσα Meryem Belkihel, που διασχίζει την Αφρική με ποδήλατο από το Μαρόκο έως την Αιθιοπία.

Ο άνδρας που καταγράφεται ανήκει στη φυλή Σαμπούρου της Κένυας.

Η Belkihel επισημαίνει ότι το βίντεο έχει αποκοπεί από το πλαίσιο του και δεν αποτυπώνει ολόκληρο το περιστατικό.

Η ίδια ζητά προσοχή στις ερμηνείες, καθώς το βίντεο δεν δείχνει τι προηγήθηκε ή τις προθέσεις του άνδρα. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο από την αγροτική περιοχή της Κένυας έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας μια γυναίκα να τρέχει ενώ ένας άνδρας την ακολουθεί. Πρωταγωνίστρια του στιγμιότυπου είναι η ταξιδιώτισσα και λάτρης της περιπέτειας Meryem Belkihel, η οποία διέσχιζε τη χώρα στο πλαίσιο ενός μεγάλου ταξιδιού με ποδήλατο από το Μαρόκο έως την Αιθιοπία.

Το βίντεο έχει προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο, ωστόσο η ίδια επισημαίνει ότι το περιστατικό έχει αποκοπεί από το αρχικό του πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι εικόνες να ερμηνεύονται διαφορετικά από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα.

Το τριετές ταξίδι με ποδήλατο από το Μαρόκο στην Αιθιοπία

Η Belkihel πραγματοποιούσε ένα ταξίδι μεγάλης διάρκειας, έχοντας επιλέξει να διασχίσει χώρες της Αφρικής με ποδήλατο. Η διαδρομή της από το Μαρόκο προς την Αιθιοπία περιλάμβανε και την Κένυα, όπου καταγράφηκε το επίμαχο βίντεο.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο ανήκε στη φυλή των Σαμπούρου , μια εθνοτική κοινότητα της Κένυας.

Η ταξιδιώτισσα υποστηρίζει ότι το απόσπασμα που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτυπώνει ολόκληρο το περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, η εικόνα μιας γυναίκας που τρέχει ενώ ένας άνδρας την καταδιώκει δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.

Η Belkihel τονίζει ότι το στιγμιότυπο έχει απομονωθεί από το ευρύτερο πλαίσιο του περιστατικού. Επομένως, χρειάζεται προσοχή στις ερμηνείες που αποδίδονται στις εικόνες, καθώς το βίντεο από μόνο του δεν τεκμηριώνει τι προηγήθηκε ή ποια ήταν η πρόθεση του άνδρα.

Διαβάστε επίσης