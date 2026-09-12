Καινοτομία στην Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα

Snapshot Η 22χρονη Norah Kimathi ανέπτυξε στην Κένυα ρομποτικό χέρι που μετατρέπει τη φωνή σε νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές.

Στην Κένυα υπάρχουν περίπου 300.000 παιδιά με προβλήματα ακοής, αλλά λίγα είναι εγγεγραμμένα σε σχολεία λόγω έλλειψης τυποποιημένης νοηματικής γλώσσας.

Η εταιρεία ZeroBionic κατασκευάζει το ρομποτικό χέρι με 3D εκτύπωση από ανακυκλωμένα πλαστικά και πωλείται προς 350 δολάρια με διάρκεια ζωής τριών ετών χωρίς συντήρηση.

Η συσκευή επιτυγχάνει ακρίβεια 92% στη μετάφραση από ομιλία σε νοηματική, ενώ η ομάδα κατέγραψε κινήσεις νοηματικής με κωφούς εκπαιδευτικούς λόγω έλλειψης βάσης δεδομένων.

Το επόμενο σχέδιο της ομάδας είναι το Africa One, ένα ρομποτικό άνω κορμό που θα βελτιώσει το λεξιλόγιο και την ακρίβεια της νοηματικής γλώσσας. Snapshot powered by AI

Στην Κένυα, μια νεαρή επιχειρηματίας ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό ρομποτικό χέρι ικανό να μετατρέπει τη φωνή ενός δασκάλου σε νοηματική γλώσσα, προσφέροντας νέα εκπαιδευτική διέξοδο σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές. Στη χώρα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 300.000 παιδιά με προβλήματα ακοής, εκ των οποίων μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι εγγεγραμμένο σε σχολεία, καθώς η Κένυα στερείται τυποποιημένης νοηματικής γλώσσας, καθιστώντας δύσκολη τη διδασκαλία μαθημάτων όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες.

Η εταιρεία ZeroBionic ιδρύθηκε από την 22χρονη Norah Kimathi με στόχο να επιτρέψει σε αυτούς τους μαθητές να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν νοηματική, διευρύνοντας σημαντικά τις ευκαιρίες μάθησής τους. Κάθε ρομποτικό χέρι κατασκευάζεται με τεχνολογία 3D printing από ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα και πωλείται προς 350 δολάρια, διαθέτοντας διάρκεια ζωής τριών ετών χωρίς συντήρηση, ενώ ήδη έχουν διατεθεί 78 μονάδες.

Σύμφωνα με την Kimathi, οι συσκευές πετυχαίνουν ποσοστό ακρίβειας 92% από την ομιλία στη νοηματική. Ωστόσο, η μηχανική σχεδίαση του βραχίονα ήταν μόνο η αρχή, καθώς η ομάδα διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη ενιαία βάση δεδομένων για την αφρικανική ή την κενυατική νοηματική γλώσσα. Για να το ξεπεράσουν αυτό, επιστράτευσαν κωφούς εκπαιδευτικούς και έμπειρους νοηματιστές, καταγράφοντας τις κινήσεις με τη βοήθεια ειδικής στολής εξοπλισμένης με ηλεκτρόδια.

«Κανείς άλλος δεν το είχε κατασκευάσει στην ήπειρο, ξεκινήσαμε από το μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Kimathi από το εργαστήριό της στο Ναϊρόμπι, προσθέτοντας ότι αξίζει κάθε κόπος, καθώς γνωρίζουν πως χαρίζουν χαμόγελα σε παιδιά. Το επόμενο βήμα της ομάδας είναι η δημιουργία του Africa One, ενός ρομποτικού άνω κορμού που θα αυξήσει κατακόρυφα το λεξιλόγιο και την ακρίβεια της νοηματικής απόδοσης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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