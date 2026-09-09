Το πρώτο ρομπότ αιμοληψίας πήρε έγκριση στις ΗΠΑ και το 82% των ασθενών το εμπιστεύεται

H αιμοληψία περνά στην εποχή της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Το πρώτο ρομπότ αιμοληψίας πήρε έγκριση στις ΗΠΑ και το 82% των ασθενών το εμπιστεύεται
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρώτο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας που έλαβε έγκριση από τον FDA, μπορεί να εκτελεί πλήρως τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.
  • Σε πολυκεντρική μελέτη, το σύστημα πέτυχε 94,5% επιτυχή αιμοληψία με την πρώτη προσπάθεια.
  • Η αυτοματοποίηση της αιμοληψίας μέσω ρομποτικής αναμένεται να μειώσει τον χρόνο αναμονής και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού.
Snapshot powered by AI

Λήψη αίματος με την πρώτη προσπάθεια, ορθή ποιότητα δείγματος, μικρότερος πόνος ή παρόμοιος με εκείνον της συμβατικής αιμοληψίας: το πρώτο αυτόνομο ρομπότ αιμοληψίας, το οποίο πήρε πρόσφατα το «πράσινο φως» και στις ΗΠΑ, φέρνει πλέον τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και στις πιο υχνές και φαινομενικά απλές ιατρικές πράξεις. Η ανθρώπινη επίβλεψη, όμως, είναι και εδώ απαραίτητη.

Το αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας «Aletta» μπορεί να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος, χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας. Η εγκριτική απόφαση του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA και χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την ενσωμάτωση της ρομποτικής στην καθημερινή κλινική πράξη.

Όπως εξηγούν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ), η τεχνολογία του Aletta συνδυάζει εγγύς υπέρυθρη απεικόνιση (near-infrared imaging), υπερηχογραφία, Doppler υπερηχογραφία, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική υψηλής ακρίβειας.

Έμφαση στην ασφάλεια

Το σύστημα αναλύει την ανατομία των αγγείων, εντοπίζει την κατάλληλη φλέβα και την διακρίνει από τις αρτηρίες, πριν προχωρήσει στην παρακέντηση. Στη συνέχεια, αυτοματοποιείται όλη η διαδικασία. Το σύστημα εφαρμόζει την περίδεση, απολυμαίνει το δέρμα, πραγματοποιεί την εισαγωγή της βελόνας, συλλέγει το αίμα, αλλάζει αυτόματα τα απαιτούμενα σωληνάρια, απορρίπτει τη βελόνα και στο τέλος τοποθετεί επίδεσμο στο σημείο της παρακέντησης.

Στην πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη ADOPT, που δημοσιεύθηκε το 2026 στο Clinical Chemistry, το αυτόνομο σύστημα πέτυχε επιτυχή αιμοληψία με την πρώτη παρακέντηση στο 94,5% των περιπτώσεων. Η επίδοση παρέμεινε υψηλή ακόμη και σε υποομάδες, στις οποίες η φλεβική πρόσβαση μπορεί να είναι δυσκολότερη, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με παχυσαρκία και ασθενείς που ανέφεραν ιστορικό δύσκολης αιμοληψίας.

rompot-aima.jpg

Εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα του δείγματος, επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ. Το ποσοστό αιμόλυσης ήταν μόλις 0,3%, ενώ ανεπιθύμητα συμβάντα καταγράφηκαν στο 0,6% των περιπτώσεων και ήταν όλα ήπια, χωρίς μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας συμβάματα.

Η αποδοχή από τους ίδιους τους ασθενείς ήταν επίσης υψηλή: 90% ανέφεραν ότι ο πόνος ήταν μικρότερος ή παρόμοιος με εκείνον της συμβατικής αιμοληψίας, ενώ 82% δήλωσαν ότι σε μελλοντική αιμοληψία είτε θα προτιμούσαν το ρομποτικό σύστημα είτε δεν θα είχαν προτίμηση μεταξύ αυτού και της κλασικής διαδικασίας.

Παρά τον υψηλό βαθμό αυτονομίας, η ανθρώπινη επίβλεψη παραμένει απαραίτητη. Ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας αιμοληψίας μπορεί να επιβλέπει έως τρία συστήματα ταυτόχρονα, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τη δυναμικότητα των μονάδων αιμοληψίας και να περιορίσει τις καθυστερήσεις.

Επίσης, εάν το σύστημα δεν αναγνωρίσει κατάλληλη φλέβα, δεν επιχειρεί παρακέντηση. Παράλληλα, εάν ο ασθενής κινηθεί υπερβολικά κατά τη διαδικασία, η βελόνα αποσυνδέεται αυτόματα και η αιμοληψία διακόπτεται, ενώ πρόσθετοι αισθητήρες μπορούν να αναστείλουν τη διαδικασία και να ειδοποιήσουν τον επόπτη, όταν ανιχνεύονται δυνητικά μη ασφαλείς συνθήκες.

Στα ευρωπαϊκά νοσοκομεία

Η κλινική χρήση του ρομποτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτραπεί από το 2024, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής εφαρμογής σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία και εργαστήρια. Η απόφαση του FDA τον Αύγουστο του 2026 αποτελεί, ωστόσο, ένα ακόμη σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργεί για πρώτη φορά στις ΗΠΑ ξεχωριστή ρυθμιστική κατηγορία για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα αιμοληψίας.

Όπως επισημαίνεται, η δυνατότητα αυτοματοποίησης μιας εξαιρετικά συχνής, επαναλαμβανόμενης και απαιτητικής σε ανθρώπινους πόρους διαδικασίας, μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, στη μείωση του χρόνου αναμονής και στην τυποποίηση της ποιότητας των δειγμάτων.

Τέλος, το Aletta δεν σηματοδοτεί την κατάργηση του επαγγελματία υγείας, αλλά μια διαφορετική κατανομή των ρόλων: η ρομποτική αναλαμβάνει την τυποποιημένη τεχνική πράξη, ενώ ο άνθρωπος διατηρεί την επίβλεψη, την κλινική κρίση και την ευθύνη για την ασφάλεια του ασθενούς. Η αιμοληψία μπορεί να φαίνεται μια μικρή πράξη μέσα στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης ιατρικής, η πλήρης αυτοματοποίησή της, όμως, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική αρχίζουν να μετασχηματίζουν την καθημερινή λειτουργία της υγειονομικής περίθαλψης, καταλήγουν οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τι να πω τώρα, ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τις πράξεις του»: Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε στο «που να κατέβεις βρε κακομοίρη» της Μαρίνας Σταυράκη

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς μοιάζει η Διαταραχή Αντικοινωνικής Προσωπικότητας στην καθημερινή ζωή;

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Νόμιμη μετανάστευση: 64.095 εγκρίσεις μετακλήσεων στην Ελλάδα το πρώτο οκτάμηνο του 2026

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Επεισοδιακή καταδίωξη «λογιστών»- Ζήτησαν χρήματα από ηλικιωμένο για δήθεν χρέος στην εφορία

15:16ΥΓΕΙΑ

Το πρώτο ρομπότ αιμοληψίας πήρε έγκριση στις ΗΠΑ και το 82% των ασθενών το εμπιστεύεται

15:14ANNOUNCEMENTS

Τεχνικά Επαγγέλματα στις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Η έξυπνη επιλογή για άμεση καριέρα με υψηλές αμοιβές

15:14ΕΛΛΑΔΑ

«Ας είναι η κόρη μου η τελευταία» – Μεγαλείο ψυχής από τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης - Βίντεο

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Πότε οι πληρωμές

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έπεσε η στάση πάνω της» - Πώς έγινε το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 2 λεωφορεία του ΟΑΣΘ - Εκτός κινδύνου οι 4 τραυματίες

14:52ΚΟΣΜΟΣ

«Θα την μεθύσω για τα καλά»: Νεκρή 39χρονη κατά τη διάρκεια βιασμού από άγνωστο - Την εξέδιδε ο σύζυγός της αφού την είχε ναρκώσει - Νέα «υπόθεση Πελικό» συγκλονίζει την Αυστρία

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθησαν με κάνναβη και μετρητά δύο νεαροί - Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα» του OPEN

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone στα χωρικά ύδατα του Ιράκ - Καλά στην υγεία τους δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ

14:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών για 315 θέσεις στο Δημόσιο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον CEO του Ομίλου Telekom, Tim Höttges - Τι συζήτησαν

14:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Στο 3,8% τον Αύγουστο – «Φωτιά» σε ενοίκια, φυσικό αέριο και κρέας

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρομακτικές εικόνες από την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση - Φωτογραφίες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Έπεσε η στάση πάνω της» - Πώς έγινε το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν 2 λεωφορεία του ΟΑΣΘ - Εκτός κινδύνου οι 4 τραυματίες

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα» του OPEN

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

13:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές Φαρ Ουέστ σε beach bar στη Χαλκιδική: Παρέα «ξάπλωσε» 27χρονο Γερμάνο - Βίντεο

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Καταστράφηκαν οι διακοπές μου» - Τουρίστας ζητά αποζημίωση επειδή τον τσίμπησαν κουνούπια

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Φαίη Δημητριάδου: Ποια ήταν η 21χρονη αθλήτρια που σκοτώθηκε στη Ρόδο - Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο - «Για εμάς ήταν παιδί μας», λέει συγκλονισμένος ο προπονητής της στο Newsbomb

14:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών για 315 θέσεις στο Δημόσιο

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνελήφθη 57χρονος για παράνομη οστρακοαλιεία - Κατασχέθηκαν 1.570 κιλά οστράκων

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρομακτικές εικόνες από την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση - Φωτογραφίες και βίντεο

10:54LIFESTYLE

Βασίλης Μίχας: Ανέβασε φωτογραφία που κάνει τον αλβανικό αετό και προκαλεί αντιδράσεις στα social

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο - Τι συμβαίνει όταν το παίρνουμε όλο μαζί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ