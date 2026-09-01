Τα ανθρωποειδή ρομπότ της Κίνας έρχονται στην Ευρώπη

Τα κινεζικά ανθρωποειδή ρομπότ κάνουν ολοένα πιο δυναμική είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, ρομπότ της κινεζικής startup Agibot, με έδρα τη Σαγκάη, κατασκευάζονται στη Σερβία.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, συμμετείχε το Σάββατο στην τελετή εγκαινίων του εργοστασίου στην πόλη Σάμπατς, κοντά στο Βελιγράδι, σύμφωνα με ανακοίνωση της σερβικής κυβέρνησης.

Τα ρομπότ παράγονται από τη Minth, έναν προμηθευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας με έδρα την Ταϊβάν, ο οποίος όμως έχει τις επιχειρηματικές του ρίζες στην Κίνα και πραγματοποιεί σχεδόν τα δύο πέμπτα του κύκλου εργασιών του στην ηπειρωτική Κίνα.

Η Minth και η Agibot ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο, στο Μόναχο, στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη της λεγόμενης «ενσώματης νοημοσύνης» στην Ευρώπη. Ήδη από τότε, η σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι η Minth θα συνεισέφερε όχι μόνο στην πώληση και τη συντήρηση, αλλά και στην παραγωγή των ρομπότ. Η εταιρεία διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια εργοστάσια στη Σερβία.

Αρχικά 5.000 ρομπότ τον χρόνο

Σε πρώτη φάση, θα συναρμολογούνται περίπου 5.000 ρομπότ τον χρόνο, δήλωσε ο Βούτσιτς. Αργότερα, θα ξεκινήσει και η πλήρης παραγωγή.

Αυτό δείχνει ότι το ποσοστό παραγωγής που πραγματοποιείται εντός του εργοστασίου θα είναι αρχικά σχετικά περιορισμένο και ότι εξαρτήματα από την Κίνα θα μεταφέρονται στη Σερβία για την τελική συναρμολόγηση.

Σύμφωνα με τη σερβική κυβέρνηση, η αρχική επένδυση ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν πρόκειται για μια γραμμή συναρμολόγησης σε υφιστάμενο εργοστάσιο.

Ωστόσο, η Minth σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα βιομηχανικό πάρκο ρομποτικής, στο οποίο θα επενδυθούν περίπου 200 εκατ. ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί, η παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί στα 20.000 ρομπότ τον χρόνο.

Στον αριθμό αυτό θα περιλαμβάνονται τόσο ανθρωποειδή ρομπότ όσο και ρομποτικοί σκύλοι.

Η Agibot θεωρείται «η πιο επαγγελματική» στην Ευρώπη

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Agibot δεν αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, ενώ ούτε η ίδια η εταιρεία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, φωτογραφίες από την τελετή καθιστούν σαφές ότι πρόκειται για ρομπότ της Agibot.

Η εταιρεία δεν επιθυμεί, προς το παρόν, να προβάλει ιδιαίτερα το εργοστάσιο, σύμφωνα με πηγές από τον επιχειρηματικό της κύκλο. Ο λόγος για αυτή τη στάση παραμένει άγνωστος, ενώ η Agibot δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα της γερμανικής εφημερίδας.

Μεταξύ των κινεζικών κατασκευαστών ανθρωποειδών ρομπότ, η Agibot είναι αυτή που «κινείται σήμερα πιο επαγγελματικά» σε ό,τι αφορά την επέκτασή της στην Ευρώπη, δήλωσε ο Georg Stieler, σύμβουλος ρομποτικής με ειδίκευση στην Κίνα.

Η εταιρεία είχε ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της δραστηριότητα ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, απασχολεί σχεδόν 20 εργαζομένους στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει δίκτυο τοπικών συνεργατών πωλήσεων.

Το εργοστάσιο στη Σερβία αναμένεται να είναι ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη που θα χρησιμοποιηθούν για μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ.

Στα τέλη Αυγούστου, η Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung είχε γράψει ότι ο γερμανικός τεχνολογικός όμιλος Bosch, με έδρα τη Στουτγκάρδη, σχεδιάζει να ξεκινήσει το ερχόμενο καλοκαίρι τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη βρετανική startup Humanoid, για λογαριασμό της οποίας η Bosch θα αναλάβει την παραγωγή.

Ο Βούτσιτς προσελκύει κινεζικές επενδύσεις

«Σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, η Σερβία δεν πρέπει να μείνει πίσω από τις κορυφαίες παγκόσμιες δυνάμεις και πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα τεχνολογική εποχή», δήλωσε ο Βούτσιτς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Σέρβος πρόεδρος αξιοποίησε την τελετή για ορισμένα ιδιαίτερα εντυπωσιακά στιγμιότυπα, παίζοντας μεταξύ άλλων ποδόσφαιρο με ένα από τα ρομπότ.

Ήδη από τον Ιούνιο είχε εμφανιστεί δημόσια μαζί με ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία φαίνεται επίσης να ήταν της Agibot.

Ο Βούτσιτς επιδιώκει εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με το Πεκίνο και προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις κινεζικών εταιρειών, μεταξύ άλλων σε έργα υποδομών.

Η κινεζική κομματική εφημερίδα Global Times έγραψε ότι η Σερβία βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της μαζικής παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ και μπορεί να αποτελέσει «σύνδεσμο μεταξύ των κινεζικών τεχνολογικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής ζήτησης».

Το εργοστάσιο, σύμφωνα με το κινεζικό μέσο, καλύπτει επίσης ένα κενό στην τοπική μαζική παραγωγή. Η εφημερίδα επικαλέστηκε σχετικά δηλώσεις επιστήμονα.

Η κινεζική επέλαση και η αμερικανική απαγόρευση

Η επέκταση της Agibot στην Ευρώπη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης.

Στα τέλη Ιουλίου, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την εισαγωγή νέων ρομπότ από την Κίνα. Σύμφωνα με την απόφαση, τα νέα ρομπότ δεν μπορούν να λάβουν έγκριση από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), η οποία είναι απαραίτητη για την εισαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FCC υποστήριξε ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπεία Αμερικανών πολιτών.

Η Κίνα ποντάρει στα ανθρωποειδή

Τα ανθρωποειδή ρομπότ θεωρούνται ένας από τους πιθανούς κλάδους που θα πρωταγωνιστήσουν στην οικονομία του μέλλοντος.

Η κινεζική κυβέρνηση προσδοκά πολλά από τα ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή και τα έχει εντάξει στο 15ο Πενταετές Σχέδιο, το οποίο καλύπτει την περίοδο έως το 2030, χαρακτηρίζοντάς τα ως έναν πολλά υποσχόμενο βιομηχανικό κλάδο.

Οι κινεζικές εταιρείες του τομέα λαμβάνουν σημαντικές επιδοτήσεις τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και από τις τοπικές αρχές.

Στα τέλη Αυγούστου, οι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ και μια μεγάλη έκθεση ρομποτικής στο Πεκίνο προσέλκυσαν το διεθνές ενδιαφέρον.

Την ίδια ώρα, η ανταγωνίστρια της Agibot, Unitree, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την εντυπωσιακή εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Σαγκάης.

Η Agibot έχει μέχρι στιγμής μικρότερη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την Unitree. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Counterpoint Research, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Agibot παρέδωσε 9.700 ανθρωποειδή ρομπότ, εξασφαλίζοντας 43% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς.

Η Unitree ακολούθησε με 31%.

Στους πρόσφατους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο, η Agibot κατέκτησε 18 χρυσά μετάλλια και, σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων.

Πηγή: FAZ

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