Ρομπότ κατέρρευσε μπροστά στους κριτές των «Ολυμπιακών Αγώνων Ρομπότ» - Το σήκωσαν με φορείο -Βίντεο

Snapshot Σε Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ στο Πεκίνο, ένα ρομπότ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του τελικού άρσης βαρών και απομακρύνθηκε με φορείο, με την προσπάθεια να κηρύσσεται άκυρη.

Το περιστατικό δεν είναι μοναδικό, καθώς προηγούμενα ρομπότ σε δοκιμές στον ανθρωποειδή ημιμαραθώνιο του Πεκίνου είχαν επίσης πέσει και καταστραφεί.

Στους αγώνες συμμετέχουν πάνω από 2.000 ρομπότ από 16 χώρες με 1.301 αγώνες, χωρισμένους σε αθλητικά αγωνίσματα και εργασιακές δοκιμασίες.

Τα αθλητικά αγωνίσματα περιλαμβάνουν διάφορα σπορ όπως άρση βαρών, γυμναστική και ποδόσφαιρο, ενώ οι εργασιακές δοκιμασίες εστιάζουν σε πρακτικές δεξιότητες όπως συναρμολόγηση και μεταφορά αντικειμένων.

Ο στόχος των αγώνων είναι να αξιολογηθούν οι δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ για μελλοντική εμπορική χρήση σε διάφορους τομείς. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο απρόοπτα στιγμιότυπα των Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ (World Humanoid Robot Games) στο Πεκίνο κατέγραψαν οι κάμερες, όταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατέρρευσε πάνω στο τραπέζι των κριτών κατά τη διάρκεια του τελικού της άρσης βαρών.

Το ασπρόμαυρο ρομπότ επιχείρησε να σηκώσει βάρη πάνω από το κεφάλι του, όμως άρχισε να τρέμει, έχασε την ισορροπία του και τελικά έπεσε με το κεφάλι πάνω στο τραπέζι όπου βρίσκονταν οι κριτές.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μέλη του προσωπικού με κόκκινα γιλέκα έσπευσαν να το βοηθήσουν και το μετέφεραν πάνω σε φορείο, απομακρύνοντάς το από τον αγωνιστικό χώρο. Οι υπεύθυνοι διέκοψαν αμέσως την προσπάθεια και την κήρυξαν άκυρη.

Δεν είναι το πρώτο ρομπότ που κατέληξε σε φορείο

Το περιστατικό στην άρση βαρών δεν ήταν το πρώτο παράδειγμα όπου ένα ανθρωποειδές ρομπότ απέδειξε ότι η τεχνολογία απέχει ακόμη από την απόλυτη αγωνιστική τελειότητα.

Τον Απρίλιο, ένα άλλο ρομπότ που συμμετείχε σε προετοιμασία για τον ανθρωποειδή ημιμαραθώνιο του Πεκίνου παραπάτησε και διαλύθηκε κυριολεκτικά σε κομμάτια.

Το ρομπότ έπεσε με το κεφάλι μπροστά λίγο μετά τη γραμμή εκκίνησης, κατά τη διάρκεια προπόνησης στις 19 Απριλίου. Στο έδαφος έμειναν μόνο τα πόδια του να κινούνται ανεξέλεγκτα, ενώ πέντε διασώστες χρειάστηκε να απομακρύνουν τα υπολείμματά του με φορείο.

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Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πρόβας για τον πρώτο ανθρωποειδή ημιμαραθώνιο στον κόσμο, λίγες ημέρες πριν από τον επίσημο αγώνα.

Οι πρόβες πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Απριλίου στην περιοχή οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης E-Town του Πεκίνου και είχαν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιώνουν όλες τις συνθήκες του πραγματικού αγώνα. Περισσότερες από 70 ομάδες συμμετείχαν στη δοκιμαστική διοργάνωση, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων πλοήγηση, χρονομέτρηση, εξοπλισμό, συντονισμό και διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Μετά την πτώση, τμήματα του ρομπότ εκτοξεύτηκαν στον αέρα καθώς το σώμα του διαλύθηκε.

Παρότι το 96% των ομάδων που συμμετέχουν στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ είναι κινεζικές, στη διοργάνωση λαμβάνουν μέρος συνολικά 16 χώρες από έξι ηπείρους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1.301 αγώνες, με τους διοργανωτές να χωρίζουν τις δοκιμασίες σε αθλητικές διοργανώσεις και εργασίες που προσομοιώνουν πραγματικά επαγγελματικά καθήκοντα.

Από τα 50 αγωνίσματα που έχουν προγραμματιστεί, τα 30 είναι αθλητικές διοργανώσεις, ενώ τα υπόλοιπα 20 αφορούν σενάρια εργασίας.

Στα αθλητικά αγωνίσματα περιλαμβάνονται η άρση βαρών, η γυμναστική, το ποδόσφαιρο και ακόμη και η διελκυστίνδα, ενώ υπάρχουν και 11 αγωνίσματα στίβου, σε μορφή αντίστοιχη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι εργασιακές δοκιμασίες περιλαμβάνουν απαιτητικές κινήσεις με τα χέρια, όπως χτίσιμο με τούβλα, συναρμολόγηση ηλεκτρικών εργαλείων και μεταφορά δεμάτων.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να φανεί σε ποιους τομείς θα μπορούσαν τα ανθρωποειδή ρομπότ να χρησιμοποιηθούν πρώτα σε εμπορική κλίμακα.

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