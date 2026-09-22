Βουλιαγμένη: Αύριο στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο 82χρονου - Θέμα και στο BBC

Ο 76χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ σε βάρος της 21χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή

Μίλτος Τσεκούρας

Βουλιαγμένη: Αύριο στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο 82χρονου - Θέμα και στο BBC
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 76χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και η 21χρονη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή, με τους δύο να αναμένεται να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή.
  • Το περιστατικό στη Βουλιαγμένη αφορούσε διαπληκτισμό για ξαπλώστρα σε σχεδόν άδεια παραλία, που οδήγησε στον θάνατο 82χρονου με καρδιακά προβλήματα.
  • Παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ και την άμεση ιατρική παρέμβαση, ο 82χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ η υπόθεση έχει τραβήξει διεθνές ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένου του BBC.
  • Μάρτυρες περιέγραψαν έντονη συμπλοκή και φασαρία στην παραλία, με τον θάνατο να προκαλεί σοκ λόγω της φύσης της διαμάχης για μια ξαπλώστρα.
  • Η 21χρονη ΑμεΑ που συνόδευε τον 76χρονο συνελήφθη και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.
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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν αύριο ο 76χρονος και η 21χρονη φίλη του, που κατηγορούνται για το περιστατικό στην παραλία της Ακτής Βουλιαγμένης, το οποίο κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου.

Ο 76χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ σε βάρος της 21χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μετά την ολοκλήρωσή τους, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Να σημειωθεί ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και στα διεθνή ΜΜΕ. Το BBC αναφέρθηκε στον θάνατο του 82χρονου ο οποίος φέρεται να οφείλεται σε διαμάχη για μια ξαπλώστρα.

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«Πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ»

Η σύζυγος του 82χρονου που πέθανε στην πλαζ της Βουλιαγμένης ύστερα από το επεισόδιο που είχε με έναν 76χρονο και μια 21χρονη για μία ξαπλώστρα, είπε ότι ο άνδρας της «πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ».

«Ξαφνικά, ένα ζευγάρι, από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάρει τις ξαπλώστρες τις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και έχει πολλές άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στον σύζυγό μου, χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά» είπε η σύζυγος του θανόντα.

Ο σύζυγός της, ο οποίος είχε προβλήματα με την καρδιά του, κατέρρευσε και του έγινε ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, ενώ και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Ασκληπιείο όπου διακομίσθηκε, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

«Δυστυχώς, στις 11 παρά τέταρτο ο σύζυγός μου απεβίωσε», είπε η σύζυγος του απόστρατου Ναυάρχου.

«Ο σύζυγός μου πέθανε για μία βλακεία»

Στην ερώτηση «τι σας είπε ο 76χρονος όταν ξεκίνησε η φασαρία», η σύζυγος του θύματος απάντησε: «Τίποτα, ότι απλώς θέλουν τις καρέκλες... Δεν καταλάβαμε καν γιατί έγινε η επίθεση. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε αυτήν που ξέρανε ότι είναι τρελή, έτσι μας είπανε, το ξέρουνε. Λέω, “και γιατί την αφήνετε έξω”; Μα, αν είναι τρελή, να πάει στο Δρομοκαΐτειο. Για μένα θα την σκοτώσω. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία, σε μια πλαζ άδεια, που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα».

Όταν ρωτήθηκε αν ο σύζυγός της έπεσε στο έδαφος, η γυναίκα είπε: «Έπεσε στο έδαφος. Έγινε ΚΑΡΠΑ και εκεί, από αυτούς που έχουν συνήθως η πλαζ. Και μέσα στο ασθενοφόρο. Και δυστυχώς και άλλη μία ώρα στο Ασκληπιείο, που δεν έχω κανένα παράπονο. Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουνε. Κάνανε κάθε προσπάθεια να τον επαναφέρουνε. Αλλά ο άνθρωπος τελείωσε. Είχε μισοτελειώσει ήδη από την πλαζ».

Συνελήφθη και η 21χρονη

Παρότι αρχικά αφέθηκε ελεύθερη, συνελήφθη εν τέλει και η 21χρονη ΑμεΑ που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Σε βάρος της νεαρής ΑμεΑ σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

Σε ό,τι αφορά στον 76χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Μάρτυρας: «Έγινε χαμός, ούρλιαζαν οι γυναίκες»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία λουόμενου: «Έγινε χαμός. Τα ουρλιαχτά των γυναικών δεν τα είχα ξανακούσει», είπε χαρακτηριστικά. «Πήγαν να πάρουν και οι δύο (σ.σ.: ξαπλώστρα) και τσακωθήκανε», σημείωσε. Κατά τη μαρτυρία του, η ένταση κλιμακώθηκε, με περισσότερα άτομα να εμπλέκονται στη συμπλοκή. «Υπήρχε συμπλοκή και των δύο. Και των τριών κάποια στιγμή. Ο ένας χτυπούσε τον άλλον», ανέφερε.

Όπως είπε, κάποια στιγμή πληροφορήθηκαν ότι ο άνδρας είχε επανέλθει μετά την ΚΑΡΠΑ κι ότι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω. «Και μετά μας παίρνουν μέσα και ακούμε στις ειδήσεις ότι πέθανε ο άνθρωπος», ανέφερε, περιγράφοντας την κατάληξη του περιστατικού. «Πρώτη φορά στη ζωή μου, έχω δει τόσες ώρες να γίνεται ΚΑΡΠΑ και να μην συνέρχεται ο άνθρωπος», κατέληξε.

«Είχε σφυγμό κι ανάσα όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ»

Έτερος μάρτυρας είπε για το συμβάν: «Ήταν γύρω στις 10 παρά και η παραλία ήταν σχεδόν άδεια. Οι ξαπλώστρες ήταν πάρα πολλές, μπορούσε ο οποιοσδήποτε να διαλέξει. Κάποια στιγμή είδα πολλή φασαρία και πολύ κόσμο. Είδα τον γιατρό να τρέχει σαν τρελός και μια κυρία να του κάνει ΚΑΡΠΑ».

«Τον είχαν κάποια ώρα μέσα στο ασθενοφόρο και προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Ο διασώστης μου είπε ότι έφυγε με σφυγμό, ότι είχε ανάσα» πρόσθεσε ο μάρτυρας και κατέληξε λέγοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα. Υπήρχαν δεκάδες γύρω. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό, πώς φτάσανε σε αυτό το σημείο για μία ξαπλώστρα ενώ υπήρχε πληθώρα γύρω».

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