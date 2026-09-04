Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»

Μετά από ένα σπρώξιμο, η μηχανή παίρνει θέση μάχης και αρχίζει να κλωτσά και να χτυπά τον πελάτη

Μίλτος Τσεκούρας

Ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου και επιτίθεται με κινήσεις καράτε σε άνδρα: «Μας είχαν προειδοποιήσει»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Ένα ανθρωποειδές ρομπότ σε κατάστημα στο Σαράτοφ της Ρωσίας επιτέθηκε σε πετη μετά από ελαφρύ σπρώξιμο.
  • Το ρομπότ έκανε κινήσεις που παραπέμπουν σε πολεμικές τέχνες, προκαλώντας πανικό και την παρέμβαση εργαζομένων.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν η επίθεση ήταν ατύχημα ή σκηνοθετημένη επίδειξη.
  • Παρόμοια περιστατικά με ανθρωποειδή ρομπότ έχουν συμβεί παγκοσμίως, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια τους.
  • Ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για αξιόπιστη λειτουργία των ρομπότ σε ανθρώπινο περιβάλλον ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες αποτυχίες.
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Ένα απίστευτο περιστατικό με ανθρωποειδές ρομπότ στη Ρωσία έχει προκαλέσει αναστάτωση, με ένα βίντεο να δείχνει τη μηχανή να στρέφεται εναντίον ενός άνδρα μέσα σε κατάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα ηλεκτρονικών στο Σαράτοφ και, σύμφωνα με τις εικόνες, όλα ξεκίνησαν αρκετά ήρεμα.

Ένας πελάτης πλησιάζει το ρομπότ και φαίνεται να επιχειρεί να το χαιρετήσει. Όταν δεν παίρνει την αντίδραση που περιμένει, το αγγίζει και το σπρώχνει ελαφρά.

Τότε η κατάσταση αλλάζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η μηχανή παίρνει στάση που παραπέμπει σε πολεμικές τέχνες και αρχίζει να κάνει απότομες κινήσεις προς τον άνδρα, χρησιμοποιώντας τόσο τα χέρια όσο και τα πόδια της.

Ο πελάτης προσπαθεί να απομακρυνθεί, ενώ δύο εργαζόμενοι επεμβαίνουν για να σταματήσουν τη μηχανή. Παρά την παρέμβασή τους, το ρομπότ συνεχίζει για λίγο τις κινήσεις του.

«Οι Μηχανές ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο. Μας είχαν προειδοποιήσει με τον “Εξολοθρευτή”», είπε ένας πελάτης.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους θεατές να χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα.

Άλλοι αντιμετώπισαν τις εικόνες ως προειδοποίηση για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσουν οι ολοένα πιο εξελιγμένες μηχανές. Άλλοι, όμως, εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δύσπιστοι, υποστηρίζοντας ότι μια τόσο συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων δύσκολα θα μπορούσε να προκύψει χωρίς να έχει προηγουμένως προγραμματιστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο για πραγματική δυσλειτουργία ή για σκηνοθετημένη επίδειξη.

https://www.instagram.com/reel/DcyZGxDMgm5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό

Το συγκεκριμένο βίντεο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά ανθρωποειδών μηχανών παρουσία ανθρώπων.

Σε πρόσφατη επίδειξη σε εστιατόριο των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα ανθρωποειδές που συμμετείχε σε χορευτικό πρόγραμμα προκάλεσε χάος στον χώρο, παρασύροντας αντικείμενα και σκεύη.

Σε άλλο περιστατικό στην Κίνα, ένα ανθρωποειδές της Unitree κλώτσησε τον χειριστή του, ενώ σε διαφορετική επίδειξη ένα ρομπότ χτύπησε ένα παιδί.

Μπορεί τέτοιες εικόνες να μοιάζουν περισσότερο με σκηνές κωμωδίας παρά με πραγματική απειλή. Όσο όμως οι ανθρωποειδείς μηχανές αποκτούν μεγαλύτερες δυνατότητες και αρχίζουν να χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες, το ζήτημα της ασφάλειας γίνεται ολοένα πιο σοβαρό.

Τι θα συνέβαινε αν μια αντίστοιχη αστοχία σημειωνόταν δίπλα σε ένα μικρό παιδί, έναν ασθενή ή έναν άνθρωπο που βρισκόταν αντιμέτωπος με μια μηχανή ασφαλείας;

«Ένα τέτοιο περιστατικό δεν θα αντιμετωπιζόταν ως αστείο, αλλά ως επικίνδυνη αποτυχία ενός συστήματος», έχει επισημάνει ο Ρομάν Γιαμπόλσκι, καθηγητής και επιστήμονας πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ.

Το βασικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσο εντυπωσιακές μπορούν να γίνουν οι ανθρωποειδείς μηχανές, αλλά και πόσο αξιόπιστα μπορούν να λειτουργούν όταν βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους.

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