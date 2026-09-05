Βίντεο – Η… απρόσμενη συνομιλία Μητσοτάκη με ρομπότ στη ΔΕΘ: «Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω»
Η ξεχωριστή συνάντηση του πρωθυπουργού με ένα ρομπότ στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η τεχνολογία συνάντησε την πολιτική σε ένα… διαφορετικό τετ–α–τετ στην 90ή ΔΕΘ, με πρωταγωνιστές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα ρομπότ. Η συνάντηση είχε μάλιστα και διάλογο, με τον πρωθυπουργό να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το «εκφραστικό» ρομπότ.
Ο πρωθυπουργός «γνώρισε» το ρομπότ και σχολίασε τη μοναδική του εκφραστικότητα, σε μία ξεχωριστή κι άκρως εντυπωσιακή στιγμή κατά την επίσκεψη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
10:05 ∙ WHAT THE FACT
Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας
08:00 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μάλλον οδεύουμε προς την τελική αναμέτρηση -the final game
10:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ