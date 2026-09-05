Βίντεο – Η… απρόσμενη συνομιλία Μητσοτάκη με ρομπότ στη ΔΕΘ: «Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω»

Η τεχνολογία συνάντησε την πολιτική σε ένα… διαφορετικό τετ–α–τετ στην 90ή ΔΕΘ, με πρωταγωνιστές τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα ρομπότ. Η συνάντηση είχε μάλιστα και διάλογο, με τον πρωθυπουργό να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το «εκφραστικό» ρομπότ.

Ο πρωθυπουργός «γνώρισε» το ρομπότ και σχολίασε τη μοναδική του εκφραστικότητα, σε μία ξεχωριστή κι άκρως εντυπωσιακή στιγμή κατά την επίσκεψη στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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