ΔΕΘ 2026 – Αγγελούδης: «Δεν θα σταματήσουμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη»

Παρεμβάσεις για πράσινο, καθαριότητα και Θερμαϊκό στο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

ΔΕΘ 2026 – Αγγελούδης: «Δεν θα σταματήσουμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Ένας πολίτης που δεν είναι ικανοποιημένος, τότε ό,τι μεγάλο κι αν βλέπει να γίνεται, δικαιολογημένα δεν θα αισθάνεται ασφαλής κι επαρκής στην πόλη. Καθημερινότητα, πράσινο, καθαριότητα, μπορεί για κάποιους να ακούγονται απλά πράγματα αλλά είναι πολύ σημαντικά», τόνισε σήμερα (05/09) ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη, στην ΕΡΤ.

«Η εικόνα της πόλης δεν είναι όπως πριν από 30 μήνες, που αναλάβαμε. Δεν μπορείς να ζεις σε μία τόσο όμορφη πόλη, που έχει αυτά τα πλεονεκτήματα και ο δημόσιος χώρος να έχει αφεθεί στην τύχη του. Δεν βρισκόμαστε εκεί όπου θέλουμε ακόμη, αλλά τώρα αρχίζουμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Η εικόνα θα μπορούσε να είναι καλύτερη, εάν οι πολίτες θα μπορούσαν να συνηθίσουν σε μία άλλη συμπεριφορά με τη σκέψη: Προστατεύω και το μεγάλο “σπίτι” μου, την πόλη», επεσήμανε ακόμη, πριν σταθεί στα έργα που βρίσκονται σε «τροχιά» ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τόνισε ότι «πήραμε ένα πράσινο στο οποίο προχωρήσαμε τις φυτεύσεις κατά 40%, υπήρξαν 25.000 περισσότερες. Παραδώσαμε περίπου 10 μεσαία πάρκα τσέπης, μία παρέμβαση που δείχνει ότι αλλάζει η εικόνα της πόλης», συμπληρώνοντας πως υπάρχει μελέτη για το συγκρότημα του Αγίου Μηνά, στην «καρδιά» του ιστορικού κέντρου της πόλης, το οποίο ανήκει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ παράλληλα στάθηκε στο πρόβλημα με τα φερτά υλικά στον Θερμαϊκό λόγω των δυτικών ανέμων. «Ύστερα από πολλά χρόνια, έκανα μία πρόταση να αναλάβει την υπόθεση ένας φορέας, ώστε να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα. Έγινε δεκτή και νομίζω ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει μία τροπολογία για να προχωρήσουμε στην παράδοση του έργου καθαρισμού του Θερμαϊκού από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)», τόνισε.

Επιπλέον, ο κ. Αγγελούδης ενημέρωσε ότι ζήτησε χρηματοδότηση για ένα γήπεδο έκτασης 2.000 θέσεων, καθώς ο Δήμος δεν έχει τέτοιο γήπεδο παρά μόνο το «Αλεξάνδρειο», το οποίο είναι για τις ανάγκες του Άρη. «Ήδη ο υπουργός Εσωτερικών έχει υπογράψει την εκταμίευση», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε πως «στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχουμε αύξηση στις αφίξεις ταξιδιωτών. Υποδομές υπάρχουν, ο τουρισμός είναι μία προσπάθεια που προχωρά με τη συυνεργασία όλων των φορέων. Από το τέλος του μήνα, ξεκινάμε ένα διετές ταξίδι: Ο Δήμος, ο Οργανισμός Τουρισμού, Επιμελητήρια, φορείς ασχολούνται με ένα master plan σχετικά με την ταυτότητα της πόλης, τι πρέπει να παρουσιάσουμε, ποια είναι τα θέματα της πόλης.

Ίσως είναι από τις λίγες φορές στην ιστορία της πόλης που υπάρχει μία συμμαχία ευθύνης (ανθρώπων, φορέων, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης) για τα θέματα της Θεσσαλονίκης. Θέλει χαμηλούς τόνους».

Σε ερώτηση εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, απάντησε ότι «αυτό το ξέρει ο Θεός… και οι πολίτες που δείχνουν ότι επιβραβεύουν μία προσπάθεια».

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