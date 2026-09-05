Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: «Το 2030 αποτελεί ημερομηνία – ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη»

Στο μεγάλο στοίχημα της ανάπλασης της ΔΕΘ και τη μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα το 2030 στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη στον χώρο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το σχέδιο για τη νέα ΔΕΘ ως «πράγματι οραματικό», όχι μόνο για την Έκθεση, αλλά και την πόλη συνολικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη πρόκληση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, μιλώντας στη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Όπως ανέφερε, το 2030 αποτελεί ημερομηνία – ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, καθώς τότε θα μπορεί να αποτυπωθεί μία παρέμβαση που, όπως είπε, «θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της πόλης».

«Να κρατήσουμε την Έκθεση στον χώρο όπου βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια»

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι εξαρχής στόχος ήταν να παραμείνει η ΔΕΘ στον ιστορικό της χώρο, αλλά ταυτόχρονα η ανάπλαση να λειτουργήσει ως ευκαιρία για μία αστική παρέμβαση μεγάλης εμβέλειας.

«Αυτή εξαρχής ήταν και η πρόθεσή μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Έκθεση στον χώρο που βρίσκεται εδώ και 100 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε την ανάπλαση της ΔΕΘ, ως μία ευκαιρία για μία αστική παρέμβαση πολύ μεγάλης εμβέλειας την πόλη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η νέα ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι νέες υποδομές φιλοδοξούν να καταστήσουν τον εκθεσιακό χώρο ανταγωνιστικό απέναντι σε αντίστοιχες μεγάλες εκθεσιακές εγκαταστάσεις της Ευρώπης. «Άρα, εδώ έχουμε πραγματικά την ευκαιρία όχι μόνο να κάνουμε μια μεγάλης κλίμακας ανάπλαση, αλλά να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης», ανέφερε.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της ΔΕΘ – Helexpo και την αύξηση του εμπορικού της αποτυπώματος.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτήρισε ως «κατάκτηση» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Μεγαλύτερη «κατάκτηση» είπε πως είναι και το γεγονός ότι «υπάρχει αποφασιστικότητα και μπορούμε να σταματούμε τις συζητήσεις για να κάνουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες».

«Ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα», σχολίασε ο πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστος Τσεντεμείδης, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετεινής διοργάνωσης και το έργο της ανάπλασης του χώρου και της δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας της 90ής ΔΕΘ, όπου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθλομαίου.

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