Σήμερα οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με ορίζοντα 4ετίας - Τι είπε για τις εκλογές

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα οικονομικό σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας, που επικεντρώνεται σε μόνιμες παρεμβάσεις και δημοσιονομική πειθαρχία.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για κοστολογημένα μέτρα χωρίς υπέρβαση δαπανών, με έμφαση στην αύξηση του κατώτατου μισθού έως το 2027.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να προσδιορίσει την ημερομηνία των εκλογών, δηλώνοντας ότι είναι νωρίς να αποφασίσει μεταξύ Μαρτίου ή Μαΐου.

Η ΔΕΘ χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση, με την κυβέρνηση να τονίζει την αξιοπιστία των δικών της οικονομικών προτάσεων.

Ο Μητσοτάκης επέδειξε πλήρη στήριξη στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απορρίπτοντας τα σχετικά δημοσιεύματα ως αβάσιμα. Snapshot powered by AI

Στη σημερινή του ομιλία στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να δώσει το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο με ορίζοντα όχι μόνο τους επόμενους μήνες αλλά το σύνολο της κυβερνητικής θητείας. Η φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αποκτά έτσι ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάσει την οικονομική σταθερότητα με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης λίγες ώρες πριν από την ομιλία του ήταν σαφές: οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν δεν πρόκειται να αποτελέσουν ένα πρόσκαιρο πακέτο παροχών χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα. Αντίθετα, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να τις παρουσιάσει ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού που μπορεί να εφαρμοστεί σε βάθος χρόνου, μέχρι το τέλος της κυβερνητικής περιόδου.

«Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του πρωθυπουργού, ο οποίος επέμεινε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι τελευταίου ευρώ και ότι η χώρα βρίσκεται στην «οροφή των δαπανών».

Το στοίχημα της τετραετίας

Πίσω από τις σημερινές ανακοινώσεις βρίσκεται μια βασική πολιτική επιλογή: η κυβέρνηση να μην περιοριστεί σε μέτρα που θα έχουν άμεσο και προσωρινό αποτέλεσμα, αλλά να επιχειρήσει να οικοδομήσει ένα αφήγημα για την επόμενη ημέρα της οικονομίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση των εισοδημάτων και ιδιαίτερα η σταδιακή ενίσχυση του κατώτατου μισθού, με ορίζοντα το 2027. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η πολιτική αύξησης των αποδοχών αποτελεί σταθερή κατεύθυνση και όχι μια εφάπαξ προεκλογική κίνηση.

Η λογική του Μαξίμου είναι ότι η οικονομία πρέπει να παράγει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, ώστε οι παρεμβάσεις να μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός επέλεξε, παραμονές της ομιλίας του, να βάλει στο τραπέζι το ζήτημα της αξιοπιστίας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του και να αποκαλύψει τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει. Μάλιστα σε ερώτηση του Newsbomb για τον 13ο μισθό στο δημόσιο απάντησε: «Ποιος τα λέει αυτά; Δεν γνωρίζω τίποτα…».

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα»

Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε παράλληλα να εκπέμψει μήνυμα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία.

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα», ανέφερε, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους, συνδέοντας την αισιοδοξία του με την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο και υποστήριξε ότι «δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μαζί μας».

Μάλιστα, έθεσε και ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα, διερωτώμενος εάν οι αγορές μπορεί να προεξοφλούν όχι μόνο τη δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

Το μήνυμα είναι διπλό: Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι υπάρχει δυνατότητα για νέες μόνιμες παρεμβάσεις και από την άλλη ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας.

Το εκλογικό παράθυρο Μάρτιος ή Μάιος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του πρωθυπουργού στον χρόνο των εκλογών.

Στο ερώτημα εάν οι εθνικές εκλογές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο κ. Μητσοτάκης δεν έκλεισε κανένα από τα δύο ενδεχόμενα. «Είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω», ήταν η απάντησή του.

Η συγκεκριμένη διατύπωση έχει τη δική της πολιτική σημασία. Δεν αποτελεί ανακοίνωση πρόωρων εκλογών, ούτε όμως και κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων που έχουν ήδη ανοίξει. Ο πρωθυπουργός διατηρεί έτσι ανοιχτό το πολιτικό ημερολόγιο, χωρίς να επιθυμεί αυτή τη στιγμή να μετατρέψει τη ΔΕΘ σε επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος, κοντά στον χρόνο των εκλογών.

Με άλλα λόγια, το Μαξίμου κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Η κυβέρνηση θέλει να εμφανίζεται ότι εργάζεται με ορίζοντα τετραετίας, την ώρα που ο πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η κάλπη να στηθεί νωρίτερα από το τέλος της συνταγματικής περιόδου.

Η οικονομία απέναντι στην αντιπολίτευση

Η ΔΕΘ δεν αποτελεί πλέον μόνο μια οικονομική εξαγγελία. Έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη πολιτική πλατφόρμα, όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιχειρούν να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις για την επόμενη ημέρα.

Η κυβέρνηση, με αφορμή και την παρουσίαση του οικονομικού σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, επιχειρεί να αντιπαραβάλει τη δική της λογική της κοστολόγησης με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Οι κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν απάντησε επί της ουσίας στην κριτική που δέχθηκε για το οικονομικό του πρόγραμμα.

Έτσι, η σημερινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη αναμένεται να έχει και έντονη πολιτική διάσταση: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι οι εξαγγελίες είναι εφαρμόσιμες, ποιος μπορεί να στηρίξει μόνιμες αυξήσεις εισοδημάτων και ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα επιστρέψει στις περιπέτειες του παρελθόντος.

Πληρη κάλυψη στη Σοφία Ζαχαράκη

Ο πρωθυπουργός θέλησε παράλληλα να κλείσει τη συζήτηση για τη Σοφία Ζαχαράκη και τα δημοσιεύματα σχετικά με τα σχολικά βιβλία.

Η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα «σαχλαμάρες» και ζητώντας να υπάρξει σοβαρότητα. Στο ερώτημα εάν υπάρχει ζήτημα με την υπουργό Παιδείας, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία».

Η παρουσία της υπουργού δίπλα στον πρωθυπουργό είχε επομένως σαφή πολιτικό συμβολισμό: το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να διαψεύσει εμπράκτως κάθε σενάριο περί πολιτικού προβλήματος στο υπουργείο Παιδείας.

Η σημερινή ομιλία και η επόμενη ημέρα

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι πώς ο πρωθυπουργός θα συνδέσει τις σημερινές ανακοινώσεις με το συνολικό αφήγημα της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της περιόδου.

Η πολιτική εξίσωση είναι σύνθετη: Περισσότερα χρήματα στην τσέπη των πολιτών, μόνιμες παρεμβάσεις στο εισόδημα, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών ορίων.

Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα της φετινής ΔΕΘ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να παρουσιάσει μια κυβέρνηση που δεν λειτουργεί με ορίζοντα την επόμενη κάλπη, αλλά με σχέδιο για την επόμενη τετραετία, χωρίς όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν νωρίτερα.

Και η χθεσινή του φράση για τις κάλπες είναι ενδεικτική της στρατηγικής που επιλέγει: «Είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω».

Το πολιτικό ρολόι, πάντως, έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Η σημερινή ομιλία στη ΔΕΘ θα δείξει εάν ο πρωθυπουργός θα επιλέξει να δώσει περισσότερο βάρος στο σχέδιο της τετραετίας ή αν, πίσω από τις οικονομικές εξαγγελίες, θα αφήσει ακόμη πιο καθαρά να φανεί ο εκλογικός ορίζοντας του 2027.

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