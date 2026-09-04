Μητσοτάκης για βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο: Το μεγαλύτερο αθλητικό έργο στην ελληνική επικράτεια

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που κατασκευάζεται σε έκταση 16 στρεμμάτων στο πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος».

Το έργο, προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, πισίνα εκμάθησης, ανοιχτή πισίνα, χώρους φυσικοθεραπείας, γυμναστήριο και εκτεταμένους χώρους στάθμευσης.

Το κολυμβητήριο σχεδιάζεται με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως ισχυρή θερμομόνωση, φυσικό φωτισμό, συστήματα σκίασης και φωτοβολταϊκά.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο στην ελληνική επικράτεια που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν άμεσα Snapshot powered by AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το απόγευμα το Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που κατασκευάζεται σε έκταση 16 στρεμμάτων, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ξεναγήθηκε από τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρο Κυρίζογλου στον χώρο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, με κερκίδες χωρητικότητας 1.276 θεατών, κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά και ανοιχτή πισίνα με κερκίδες χωρητικότητας 480 θεατών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης χώρους φυσικοθεραπείας, αίθουσες γυμναστικής, ιατρείο, γραφεία και εκτεταμένους χώρους στάθμευσης και έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με ισχυρή θερμομόνωση, αξιοποίηση φυσικού φωτισμού, συστήματα σκίασης και φωτοβολταϊκά.

Μητσοτάκης: Το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια

Μετά την επίσκεψη ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Σεβασμιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή και στην Κυβέρνηση, πράγματι σήμερα είναι μία σπουδαία μέρα και αισθάνομαι ότι δικαιώνεται, στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου, ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε εδώ και 20 και χρόνια, για την αξιοποίηση αυτού του χώρου και την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου, που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι το έργο αυτό, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, πέρασε, όπως και πολλά άλλα, από σαράντα κύματα, καταφέραμε όμως και το ξεκολλήσαμε. Χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Αγαπητέ μου Υπουργέ και Σεβασμιώτατε, αν δεν κάνω λάθος είναι το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό σηματοδοτεί, Σεβασμιώτατε, το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Έχω έρθει στη Δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολλες φορές και νομίζω πια ότι μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι πρώτα και πάνω απ’ όλα νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής, νοιαζόμαστε και για τη δυνατότητα των νέων παιδιών να μπορούν να αθλούνται σε χώρους οι οποίοι θα πληρούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.

Και προφανώς, Σεβασμιώτατε, δεν σταματάμε εδώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές, το ξαναλέω και σήμερα εδώ, από τα όρια του Δήμου σας, ότι το Μετρό θα έρθει στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Οι μελέτες ξεκινούν άμεσα. Τώρα που ολοκληρώσαμε τη βασική γραμμή, η προσοχή μας στρέφεται για ακόμα μια φορά δυτικά.