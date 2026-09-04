Μητσοτάκης: «Nωρίς να σας πω αν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Μάιο» - Τι είπε για σχολικά βιβλία

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί δημοσιονομική πειθαρχία και δεν προχωρά σε παροχές χωρίς κοστολόγηση, δηλώνοντας ότι «είμαστε στην οροφή των δαπανών».

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο εκλογών τον Μάρτιο ή Μάιο, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμα απόφαση, ενώ τα ψηφοδέλτια θα ανακοινωθούν κοντά στον χρόνο των εκλογών.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού με ορίζοντα το 2027, ενισχύοντας το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες για τη Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τα σχολικά βιβλία και επανέλαβε την εμπιστοσύνη προς την υπουργό Παιδείας.

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του οικονομικού προγράμματός του και κατηγορώντας τον για παραπλάνηση των πολιτών. Snapshot powered by AI

Με ένα σαφές μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά ταυτόχρονα αφήνοντας ανοιχτά όλα τα πολιτικά ενδεχόμενα για τον χρόνο των εκλογών, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ομιλία του Σαββάτου στη ΔΕΘ.

Στον διάλογο που είχε με τους δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί δημοσιονομικού εκτροχιασμού, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση κινείται εντός αυστηρά κοστολογημένου πλαισίου.

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ. Είμαστε στην οροφή δαπανών», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη.

Το μήνυμα στις αγορές

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, επιχειρώντας να αναδείξει τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

«Δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο, δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα μαζί μας», ανέφερε, αφήνοντας μάλιστα ένα ενδιαφέρον πολιτικό ερώτημα: μήπως οι αγορές προεξοφλούν όχι μόνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και το εκλογικό αποτέλεσμα;

«Πριν μερικά χρόνια ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από τέσσερις χώρες της G7;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το κυβερνητικό αφήγημα είναι σαφές: οι παρεμβάσεις που ανακοινώνονται δεν αποτελούν προεκλογικό «μοίρασμα» χωρίς δημοσιονομικό αντίκρισμα, αλλά κινήσεις που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ήδη υπολογιστεί μέχρι τελευταίου ευρώ.

Οι «εκπλήξεις» της ομιλίας

Και ενώ ο πρωθυπουργός εμφανίζεται συγκρατημένος ως προς το εύρος των παρεμβάσεων, στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η ομιλία του Σαββάτου δεν θα είναι μια απλή επανάληψη όσων έχουν ήδη διαρρεύσει.

Οι πληροφορίες και οι ενδείξεις συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά ορισμένα χαρτιά για την ομιλία του, επιδιώκοντας να δημιουργήσει πολιτικό momentum από το βήμα της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο παραμένει το εισόδημα των πολιτών και ειδικά η μισθολογική πολιτική.

Στο κυβερνητικό σχέδιο βρίσκεται και η περαιτέρω ενίσχυση του κατώτατου μισθού, με τον ορίζοντα του 2027 να αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η κατεύθυνση είναι να συνεχιστεί η σταδιακή αύξηση, με στόχο να υπάρξει νέα ουσιαστική ενίσχυση των χαμηλότερων μισθών.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η πολιτική αυξήσεων δεν τελειώνει με τις ανακοινώσεις της φετινής ΔΕΘ, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μέχρι το τέλος της κυβερνητικής περιόδου.

«Είναι νωρίς ακόμη» για τις εκλογές

Το δεύτερο μεγάλο πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού αφορά τον χρόνο των εκλογών.

Στα σενάρια που έχουν ήδη ανοίξει για κάλπες τον Μάρτιο ή τον Μάιο, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

«Είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω», ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή.

Η φράση αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ούτε επιβεβαίωση πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ούτε όμως και απόλυτη διάψευση των σεναρίων που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν.

Αντίστοιχα, ξεκάθαρη ήταν η απάντηση για τα ψηφοδέλτια: οι οριστικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος, κοντά στον χρόνο των εκλογών.

Με άλλα λόγια, ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή να ανοίξει επισήμως τον εκλογικό κύκλο, χωρίς ταυτόχρονα να κλείνει το πολιτικό παράθυρο.

Η Ζαχαράκη και τα «βιβλία»

Στον διάλογο με τους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ερωτήσεις και για τα δημοσιεύματα που αφορούν τη Σοφία Ζαχαράκη και την υπόθεση των σχολικών βιβλίων.

Η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή.

«Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σοβαρευτείτε», ήταν η χαρακτηριστική του αντίδραση.

Στο ερώτημα εάν υπάρχει ζήτημα με τη Σοφία Ζαχαράκη, ο πρωθυπουργός απάντησε με τρόπο που επιχειρεί να κλείσει τη σχετική συζήτηση: «Ναι, γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία».

Και παρέπεμψε στο κυβερνητικό έργο στην εκπαίδευση, λέγοντας στους δημοσιογράφους να δουν τα 17 σχολεία που εγκαινιάστηκαν.

«Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά», ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού.

Η παρουσία της υπουργού Παιδείας δίπλα στον κ. Μητσοτάκη αποκτά έτσι και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει ζήτημα πολιτικής εμπιστοσύνης προς τη Σοφία Ζαχαράκη.

Η συγκέντρωση Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για την εικόνα της συγκέντρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η αξιολόγηση ήταν μάλλον θετική ως προς την προσέλευση του κόσμου, καθώς χαρακτήρισε τη συγκέντρωση «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου».

Η αποτίμηση αυτή έχει τη δική της πολιτική σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει τη δυναμική του και να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Κυβέρνηση εναντίον Τσίπρα: «Για την ταμπακέρα καμία απάντηση»

Την ίδια ώρα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι κυβερνητικές πηγές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την απάντηση που δόθηκε από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού μετά την κριτική που δέχθηκε για την ομιλία του.

Οι κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν προσωπικά στον κ. Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν «τόσες ώρες» για να διαμορφωθεί μια απάντηση 440 λέξεων.

«Για την ταμπακέρα καμία απάντηση», ανέφεραν χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την πλευρά Τσίπρα ότι άλλα είπε ο ίδιος στην ομιλία του και άλλα παρουσιάστηκαν στη συνέχεια στο γραπτό κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μεταφέρει τη συζήτηση από το επίπεδο των πολιτικών εξαγγελιών στο επίπεδο της αξιοπιστίας του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πηγές ανέβασαν ακόμη περισσότερο τους τόνους, κάνοντας λόγο για «έμφυτη τάση» του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται με τρόπο που, κατά την κυβέρνηση, επιχειρεί να εξαπατήσει τους πολίτες.

Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει έτσι ότι δεν σκοπεύει να αφήσει αναπάντητη την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

Το πολιτικό στοίχημα της ΔΕΘ

Η φετινή ΔΕΘ εξελίσσεται επομένως σε κάτι περισσότερο από μια παρουσίαση οικονομικών μέτρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε τρεις απαιτήσεις: να διατηρήσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας, να δώσει απαντήσεις στην πίεση που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα να κρατήσει ζωντανή την πολιτική δυναμική της κυβέρνησης μέχρι τις επόμενες κάλπες.

Το μήνυμα που εκπέμπει είναι ότι λεφτά υπάρχουν μόνο στον βαθμό που είναι πραγματικά διαθέσιμα και κοστολογημένα.

Και πίσω από αυτή τη φράση βρίσκεται ο βασικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο: νέες αυξήσεις εισοδημάτων, περαιτέρω ενίσχυση του κατώτατου μισθού με ορίζοντα το 2027, παρεμβάσεις με μόνιμο χαρακτήρα και, παράλληλα, διατήρηση της εικόνας δημοσιονομικής σοβαρότητας που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια.

Το Σάββατο, πάντως, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει περισσότερα από τα χαρτιά του. Και εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι κρατά ορισμένες κινήσεις για την ομιλία του, η φετινή ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης έως τις εκλογές.

Οι κάλπες, όπως λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μπορεί να είναι ακόμη μακριά. Η προεκλογική πολιτική συζήτηση, όμως, έχει ήδη αρχίσει.

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