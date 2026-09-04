ΔΕΘ: Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τη 90ή ΔΕΘ.

Στις 18:30 θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου».

Θα επισκεφθεί επίσης το Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Στις 20:00 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία της 90ής ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Την Κυριακή στις 12:00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου. Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβή σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το Σάββατο το βράδυ θα πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Στις 18.30 το απόγευμα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

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