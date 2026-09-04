Την Τρίτη στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο αλ Σίσι

Τουρκία, Λιβύη, Σινά και Συμφωνία της Μέκκας στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης – Έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη

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Την Τρίτη στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση με τον πρόεδρο αλ Σίσι
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Αίγυπτο στις 8 Σεπτεμβρίου για συνάντηση με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν, με κύρια θέματα την Τουρκία, τη Λιβύη, τη Συμφωνία της Μέκκας και τη Μονή Σινά.
  • Θα πραγματοποιηθεί έκτακτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με τη συμμετοχή του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.
  • Η επίσκεψη συνδέεται με διεθνές αεροπορικό σόου στην Αίγυπτο και τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, όπως η Συμφωνία της Μέκκας και οι διπλωματικές εντάσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
  • Αναμένεται συζήτηση για περιφερειακά ζητήματα, τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τη συμφωνία ανάμεσα στη Μονή Σινά και το αιγυπτιακό κράτος.
  • Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τη Θεσσαλονίκη για σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων η 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
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Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σχεδιάστηκε υπό μυστικότητα. Στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης θα βρίσκονται οι εξελίξεις στην Τουρκία και τη Λιβύη, η Συμφωνία της Μέκκας και αλλά και Μονή του Σινά.

Ο πρωθυπουργός και ο Αιγύπτιος πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ ελ Σίσι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Τα Νέα», θα συναντηθούν στο Ελ Αλαμέιν, επιδιώκοντας να ανοίξουν μια «γεμάτη» ατζέντα διμερούς και όχι μόνο, συνεννόησης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί και μία έκτακτη, άτυπη τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, καθώς στο Ελ Αλαμέιν αναμένεται να μεταβεί και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αφορμή για την πρόσκληση Σίσι και τη συνάντηση κορυφής αποτελεί ένα διεθνές αεροπορικό σόου που διοργανώνει η αιγυπτιακή κυβέρνηση και η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των γεγονότων που ήδη φέρνουν στην ευρύτερη περιοχή νέα δεδομένα, τα οποία παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά: η Συμφωνία της Μέκκας που συνυπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η επιδίωξη της Άγκυρας να εισέλθει και η Αίγυπτος σε αυτή τη συμφωνία, η επαναφορά μιας τροχιάς διπλωματικών εντάσεων μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας με δεδομένο το χάσμα των δύο πλευρών του Αιγαίου σε ό,τι αφορά τη προσέγγισή τους στο θέμα της χάραξης των θαλασσίων ζωνών αλλά και το ότι επίκεινται εξελίξεις (π.χ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου – GSI) με ενισχυμένο πλέον τον ρόλο της γαλλικής Meridiam.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι εφόσον κλειδώσουν οι τελικές λεπτομέρειες της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Αίγυπτο θα εξελιχθούν συζητήσεις σχετικά με όλες τις περιφερειακές εξελίξεις και σειρά από εκκρεμότητες για την Τουρκία, τη Λιβύη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τις εν εξελίξει συνομιλίες για τη συμφωνία ανάμεσα στη Μονή Σινά και στο αιγυπτιακό κράτος που φαίνεται να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18.30 θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

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