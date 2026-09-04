ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

Λίγες ώρες πριν την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ 2026, το Newsbomb.gr πληροφορείται πως οι εξαγγελίες του κυβερνητικού επιτελείου θα περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, το τεκμαρτό εισόδημα και τις εισφορές.

Είναι ενδεικτικό πως πέρυσι το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025, ανήλθε σε 1,76 δισ. ευρώ, βάσει των επισήμων υπολογισμών. Οι ανακοινώσεις που θα κάνει αύριο ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ, αφού συνυπολογιστούν στο ποσό αυτό, τα μέτρα που θα ανακοινωθεί ότι πρόκειται να υλοποιηθούν σε βάθος 4ετίας, ένα εκ των οποίων είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου.

Σήμερα, η προκαταβολή φόρου σήμερα διαμορφώνεται στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις. Όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ότι μέχρι το τέλος της επόμενης 4ετίας, δηλαδή μέχρι το 2030, η προκαταβολή θα μειωθεί στο 50% για τα νομικά πρόσωπα, με οριοθετημένη μείωση του ποσού για το 2027, το 2028, το 2029 και το 2030. Αντίστοιχα σημαντική θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρους και για τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τεκμαρτά εισοδήματα

Τα τεκμήρια είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει απασχολήσει επί μακρόν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι περισσότεροι από 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες της χώρας, πάντως, δεν θα αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους με τον ίδιο τρόπο: Αναμένεται να θεσμοθετηθεί η αποκαλούμενη «ρήτρα συνέπειας», που σημαίνει ότι όσοι αποπληρώνουν και εξυπηρετούν τα χρέη τους με συνέπεια, βάσει του φορολογικού προφίλ τους και σε βάθος χρόνου, θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, με στόχο να περιοριστούν οι περιπτώσεις φορολογουμένων που φορολογούνται για εισοδήματα υψηλότερα από αυτά που πραγματικά αποκτούν. Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται είναι η κατάργηση του 10% που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας, καθώς και του 5% για όσους εμφανίζουν τζίρο υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΚΑΔ στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Στο νέο μοντέλο διατηρείται η βασική φιλοσοφία του τεκμαρτού εισοδήματος. Δηλαδή, παραμένει ως βάση υπολογισμού το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που συνδέεται με τον βασικό μισθό, ενώ διατηρούνται και οι λεγόμενες «τριετίες». Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες όμως, καταργείται η προσαύξηση 10% που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας, καθώς και η προσαύξηση 5% που επιβάλλεται όταν ο τζίρος του επαγγελματία υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Μειώσεις φόρων και αλλαγές και στο καθεστώς των τρίτεκνων

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει επίσης αλλαγές στο καθεστώς των τρίτεκνων οικογενειών, που θα αντιμετωπίζονται στο εξής ως πολύτεκνοι, ενώ μεγάλο κομμάτι των εξαγγελιών θα αφορά στις μειώσεις σε φόρους και εισφορές.

Στο σημείο αυτό, όσα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην 90ή ΔΕΘ θεωρούνται επτασφράγιστο μυστικό, καθώς οι μειώσεις αυτές, τόσο σε φόρους όσο και σε εισφορές αναμένεται να είναι σημαντικές και να αφορούν σε μεγάλο ποσοστό των φορολογούμενων πολιτών. Αυτό που πληροφορείται το Newsbomb.gr με βεβαιότητα είναι πως οι ανακοινώσεις θα αφορούν σε πολύ περισσότερους φόρους, από τους 83 που έχουν μειωθεί από το 2019 ως σήμερα από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη.

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