Θεσσαλονίκη: Σε κλοιό κινητοποιήσεων ενόψει της 90ής ΔΕΘ - Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να κορυφωθούν το Σάββατο 5/9 με 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται έξω από το «Ιωάννης Βελλίδης»

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Σε κλοιό κινητοποιήσεων ενόψει της 90ής ΔΕΘ - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Παρασκευή 4/9 υγειονομικοί, ΕΚΑΒ, διασώστες και Σώματα Ασφαλείας πραγματοποιούν κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, με πορείες προς το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης και συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο.
  • Στις 5/9, ημέρα ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προβλέπονται μεγάλες συγκεντρώσεις και πορείες από πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αγρότες, φοιτητές και αντιεξουσιαστές σε κεντρικά σημεία της πόλης.
  • Από τις 15:00 το Σάββατο 5/9 θα κλείσουν σταδιακά πολλοί κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση σε επιπλέον οδούς, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να ισχύουν έως τις 6/9.
  • Οκτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστοί από τις 15:00 το Σάββατο 5/9 λόγω των κινητοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας και Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.
  • Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, 3.500 αστυνομικοί, 57 διμοιρίες ΜΑΤ και δεκάδες drones θα επιτηρούν τη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και άμεση διαχείριση τυχόν επεισοδίων κατά τις κινητοποιήσεις.
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Η εβδομάδα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πλησιάζει στην κορύφωσή της με την ομιλία του πρωθυπουργού, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, να συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον.

Παράλληλα με τις ομιλίες και τις εκδηλώσεις, πολλές είναι οι κινητοποιήσεις που έχουν καλεστεί από εργαζόμενους, φορείς, συνδικαλιστικές ομάδες αλλά και φοιτητές. Οι συγκεντρώσεις και οι πορείες ξεκινούν από σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα λαμβάνονται έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα.

Οι κινητοποιήσεις της Παρασκευής 4/9

-Από τις 8:30 το πρωί της Παρασκευής 4/9 οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και θα προχωρήσουν σε πορεία, περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης, για να καταλήξουν στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Η δράση εντάσσεται στο «Καραβάνι της Σωτηρίας», μια κινητοποίηση με επίκεντρο τα ζητήματα της δημόσιας υγείας.

-Στην Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες, οι οποίοι θα φτάσουν με τα ασθενοφόρα έξω από το υπουργείο στις 11:00 το πρωί.

-Το απόγευμα της Παρασκευής έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση και πορεία τα Σώματα Ασφαλείας στις 18:00, στον Λευκό Πύργο, προκειμένου να εκφράσουν τα δικά τους αιτήματα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης ξεκίνησαν σταδιακά από τις 15:00 της Πέμπτης σε κομβικούς οδικούς άξονες όπως η Λεωφόρος Στρατού και η Γ' Σεπτεμβρίου ενώ από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής επεκτείνονται σε κεντρικές οδούς, μεταξύ των οποίων

  • η Αγγελάκη,
  • η Εθνικής Αμύνης,
  • η Παύλου Μελά,
  • η Ιασωνίδου,
  • η Αγίου Δημητρίου και
  • η Ν. Γερμανού.

Παράλληλα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 08:00 έως τις 20:00 θα απαγορεύεται η στάθμευση και στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη.

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου 5/9

Αύριο αναμένονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έξω από τη ΔΕΘ, λόγω της προγραμματισμένης ομιλίας του πρωθυπουργού και την παρουσία πολιτικών και υπουργών της κυβέρνησης.

Από τις 17:00 ξεκινούν οι προσυγκεντρώσεις πολιτικών φορέων και κομμάτων σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, όμως η Τροχαία θα ξεκινήσει να περιορίζει την κυκλοφορία έξω από το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» από τις 15:00.

Στις 17:00 η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου καλούν και άλλοι φορείς, για να συνεχίσουν σε πορεία προς τη ΧΑΝΘ.

Παράλληλα, σε συγκέντρωση στην πλατεία καλεί την ίδια ώρα και η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αναμένονται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Στο ίδιο σημείο καλεί και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών από τις 17:30.

Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα από τις 17:30 και να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη ΧΑΝΘ, ενώ συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και έξω από το σταθμό του μετρό «Αγία Σοφία».

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Το Σάββατο (05-09-2025), από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Λ.Στρατού, από Αλ. Παπαναστασίου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
  • Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος
  • Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου
  • Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κων/νου Καραμανλή, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.-Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας
  • Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.-Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.- Μ. Ανδρόνικου, καθ’ όλο το μήκος της.

Επιπλέον, από τις 08:00΄ έως 20:00΄, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Από ώρα 15.00΄ του Σαββάτου (05-09-2026) και μέχρι το πέρας των σχετικών εκδηλώσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σταδιακά, από Ανατολικά προς Δυτικά της πόλης μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής οδού – Αγ. Δημητρίου (όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν) – Ολυμπιάδος και από Δυτικά προς Ανατολικά της πόλης μέσω των οδών 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά και Περιφερειακής οδού, καθώς και από την Αγίου Δημητρίου, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ποιοι σταθμοί μετρό κλείνουν

Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών:

  • Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός
  • Δημοκρατίας
  • Βενιζέλου
  • Αγίας Σοφίας
  • Σιντριβάνι
  • Πανεπιστήμιο
  • Παπάφη
  • Ευκλείδης

«Αστακός» η Θεσσαλονίκη

Εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, με 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν εντάσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας περιλαμβάνονται 57 διμοιρίες των ΜΑΤ, καθώς και η χρήση δεκάδων drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής.

Η υπηρεσία που χειρίζεται τα drones της Αστυνομίας θα ανέβει σύσσωμη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δίνουν απευθείας εικόνα στο Κέντρο επιχειρήσεων.

Στόχος των αρχών είναι η άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων, αλλά και η ταχεία ταυτοποίηση δραστών σε περίπτωση παραβατικών ενεργειών.

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