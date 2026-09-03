Κινητοποιήσεις των υγειονομικών στη ΔΕΘ - «Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων» από το ΕΣΥ

«Σήμα κινδύνου» για τη μελλοντική δυνατότητας λειτουργίας του ΕΣΥ, εκπέμπουν οι υγειονομικοί, τονίζοντας ότι εξελίσσεται σε μη ελκυστικό χώρο εργασίας

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Κινητοποιήσεις των υγειονομικών στη ΔΕΘ - «Αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων» από το ΕΣΥ
ΥΓΕΙΑ
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  • Οι υγειονομικοί στη Θεσσαλονίκη οργανώνουν διαδηλώσεις στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, με αιτήματα για προσλήψεις και καλύτερες εργασιακές συνθήκες.
  • Από το 2021 μέχρι σήμερα, το προσωπικό στα νοσοκομεία μειώθηκε κατά 6.634 εργαζόμενους, με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων.
  • Η ΠΟΕΔΗΝ προειδοποιεί για τη μελλοντική κατάρρευση του ΕΣΥ λόγω έλλειψης νέων επαγγελματιών υγείας και θεωρεί τη ΔΕΘ ως τελευταία ευκαιρία για αλλαγές.
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Στα νοσοκομεία και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, θα βρίσκονται οι υγειονομικοί την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Αύριο, Παρασκευή στις 08:30, θα ξεκινήσει από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η καθιερωμένη διαδήλωση των υγειονομικών στη ΔΕΘ, η οποία θα καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου «Παπανικολάου», με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής, η οποία θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό. Η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) κάνει λόγο για πρόκληση, σημειώνοντας ότι τα άδεια κτήρια «δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες Υγείας. Ούτε αποτελεί καμιά κοσμογονία η στελέχωση αποκλειστικά με επικουρικό προσωπικό ενός ολόκληρου νέου κτηρίου. Το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι το κράτος αντιμετωπίζει τους υγειονομικούς σαν αναλώσιμους και το δικαίωμα των ασθενών για πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ως μη συμφέρον κόστος».

Η ΕΝΙΘ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και να στείλουν μήνυμα ότι δεν ανέχονται «τα ψέματα και τις επικοινωνιακές φιέστες», την αντιμετώπιση των υγειονομικών σαν αναλώσιμων, την πολιτική που θεωρεί την Υγεία εμπόρευμα και κόστος για το κράτος. Επίσης, να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ, το Σάββατο 5/9 στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ.

ΠΟΕΔΗΝ: «Τελευταία ευκαιρία του πρωθυπουργού η ΔΕΘ»

Στην κινητοποίηση των υγειονομικών, στο «Ιπποκράτειο», το πρωί της Παρασκευής, καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), ζητώντας:

  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  • Μονιμοποίηση των συμβασιούχων
  • Ένταξη στα ΒΑΕ των αποκλεισμένων εργαζομένων με βάση το πόρισμα Μπεχράκη χωρίς επασφάλιστρο
  • Γενναία αύξηση μισθών και ωρομισθίου
  • Επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού
  • Ενιαίο κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού
  • Μέτρα για να τερματίσουν τα περιστατικά βίας σε βάρος των υγειονομικών
  • Εκδίωξη εργολάβων
  • Αποσύνδεση διασυνδεόμενων Νοσοκομείων (ξεχωριστά ΝΠΔΔ).

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει στοιχεία για το προσωπικό που υπηρετεί στο ΕΣΥ και τονίζει ότι σήμερα στα νοσοκομεία υπηρετούν λιγότεροι υπάλληλοι, σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας, τον Οκτώβριο του 2021, που τότε είχαν 94.034 τακτικό και μη τακτικό προσωπικό. Σήμερα, στα νοσοκομεία υπηρετούν 6.634 λιγότεροι υπάλληλοι. Τα τελευταία τρία χρόνια έως σήμερα, το προσωπικό των νοσοκομείων μειώθηκε κατά 3.179 υπαλλήλους (τακτικούς και μη τακτικούς).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «οι περιοριστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη Δημόσια Υγεία από το 2010 (ένταξη στα Μνημόνια) έως σήμερα, πλην της περιόδου της πανδημίας (κατά την οποία οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία, Πρόνοια, ΕΚΑΒ αποκαλούνταν στρατιώτες πρώτης γραμμής του υγειονομικού πολέμου για να μην το ξεχνάμε), την οδηγούν σε έναν συνεχή κατήφορο απαξίωσης. Εξελίσσεται σε μη ελκυστικός χώρος εργασίας για το υγειονομικό προσωπικό εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών, την έλλειψη κινήτρων και των δυσμενών συνθηκών εργασίας.

»Προκηρύξεις προσωπικού γίνονται, επικουρικοί, συμβασιούχοι προσλαμβάνονται. Θετικό ότι των συμβασιούχων κάθε μορφής, οι συμβάσεις συνεχώς ανανεώνονται. Στο τέλος, όμως, κάθε ημέρας το προσωπικό μειώνεται γιατί το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι αρνητικό. Αποχωρούν περισσότεροι από όσους έρχονται (όχι προσλαμβάνονται) στο σύστημα και αυτό επιβεβαιώνεται με στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εσωτερικών που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Η μονιμοποίηση των συμβασιούχων που εργάζονται κοντά στα 10 έτη είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για το ΕΣΥ. Έτσι θα σταματήσει η ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού, καθότι οι συμβασιούχοι λόγω της δίκαιης αυξημένης μοριοδότησης που λαμβάνουν στις νέες προκηρύξεις, πάντα προσλαμβάνονται ως μόνιμοι.

»Σήμα κινδύνου της μελλοντικής δυνατότητας λειτουργίας του ΕΣΥ είναι η αποστροφή των νέων να επιλέξουν για σπουδές επαγγέλματα υγείας, πλην γιατρών. Στις 9 Νοσηλευτικές Πανεπιστημιακές Σχολές που προσέφεραν 1.554 θέσεις τελικά εισήχθησαν 1.027 φοιτητές. Έτσι, οι 527 θέσεις παρέμειναν κενές. Το 34% των συνολικών θέσεων. Όταν λοιπόν δεν παράγουμε στελεχιακό δυναμικό επαγγελματιών υγείας από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα οδηγούμαστε σε σταδιακή κατάρρευση του ΕΣΥ. Με τους μισθούς που χορηγεί το ΕΣΥ, δεν ευελπιστούμε στην εισαγωγή εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. Οι επαγγελματίες υγείας των τρίτων χωρών προτιμούν τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικοί μας μισθοί είναι τρεις φορές κάτω από τους μισθούς που χορηγεί η Κύπρος στους επαγγελματίες υγείας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Τέλος, η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι είναι η «τελευταία ευκαιρία του πρωθυπουργού η ΔΕΘ, για την αντιστροφή της απαξίωσης του ΕΣΥ».

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