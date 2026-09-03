Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί λόγω κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ 8 σταθμοί το Σάββατο

Snapshot Την 5η Σεπτεμβρίου, από τις 15:00, θα κλείσουν οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ.

Οι σταθμοί που θα κλείσουν είναι οι: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης.

Η απόφαση κλεισίματος των σταθμών έγινε κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.

Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού σχετικά με τη λειτουργία των σταθμών. Snapshot powered by AI

Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Thema:

«Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού».

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