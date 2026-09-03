Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί λόγω κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ 8 σταθμοί το Σάββατο
Οι σταθμοί θα κλείσουν από τις 15:00 το μεσημέρι
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- Την 5η Σεπτεμβρίου, από τις 15:00, θα κλείσουν οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω κινητοποιήσεων στη ΔΕΘ.
- Οι σταθμοί που θα κλείσουν είναι οι: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης.
- Η απόφαση κλεισίματος των σταθμών έγινε κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.
- Θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού σχετικά με τη λειτουργία των σταθμών.
Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου (05/09) οχτώ σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 15:00 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών: «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη», «Ευκλείδης».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Thema:
«Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.
Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού».