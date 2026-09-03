Απάτη με πρόσχημα τις νέες ταυτότητες: Πρόστιμο «μαϊμού» για όσους δεν τις άλλαξαν

Snapshot Επιτήδειοι στέλνουν SMS προσποιούμενοι την Ελληνική Αστυνομία και το gov.gr, με πρόσχημα προβλήματα στην έκδοση νέας ταυτότητας.

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν απειλές για επιβολή προστίμου ή ακύρωση διαδικασίας, με σκοπό να πείσουν τα θύματα να πατήσουν σε κακόβουλους συνδέσμους.

Πατώντας τους συνδέσμους, τα θύματα εκθέτουν προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία στους απατεώνες.

Η απάτη βασίζεται στην υποκλοπή δεδομένων μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Έναν νέο τρόπο να εξαπατούν συμπολίτες μας βρήκαν οι επιτήδειοι που αποδεικνύονται πολυμήχανοι προκειμένου να λάβουν γνώση στοιχείων και πληροφοριών που θα μπορούσαν να τους δώσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς υποψήφιων θυμάτων.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, οι απατεώνες αποστέλλουν μηνύματα και προσποιούνται την Ελληνική Αστυνομία. Στη συνέχεια υποστηρίζουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητά τους. Μάλιστα οι επιτήδειοι στα SMS που αποστέλλουν αναφέρουν ότι σε βάρος των υποψήφιων θυμάτων τους έχει επιβληθεί και πρόστιμο!

Στόχος των δραστών είναι να καθοδηγήσουν τα υποψήφια θύματα να πατήσουν στο link που αναγράφεται στο μήνυμα προκειμένου να υποκλέψουν τα στοιχεία τους και αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

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Πώς λειτουργεί το «κόλπο»

Οι απατεώνες χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας αποστέλλουν μήνυμα στα υποψήφια θύματά τους στα οποία εμφανίζεται ως αποστολέας το gov.gr, ότι δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας.

«Σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχετε ολοκληρώσει την έκδοση της νέας ταυτότητας. Θα σας επιβληθεί πρόστιμο. Πληρώστε εδώ για να αποφύγετε την κύρωση», αναφέρει το μήνυμα που έχει σκοπό να υποκλέψει προσωπικά αλλά και τραπεζικά στοιχεία.

Οι απατεώνες όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς υπάρχει και ένα δεύτερο sms που αποστέλλουν προκειμένου να υποκλέψουν στοιχεία. Αυτή τη φορά αποστέλλουν μήνυμα παριστάνοντας την Ελληνική Αστυνομία.

«Το ραντεβού σας για την νέα έκδοση ταυτότητας δεν έχει ολοκληρωθεί. Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας μέσω του παρακάτω συνδέσμου για να αποφύγετε την ακύρωση της διαδικασίας», αναφέρει το μήνυμα.

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