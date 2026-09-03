Μαραθώνας: Το χρονικό του θρίλερ με την 90χρονη, δεν βρέθηκε το πτώμα της - Τι δήλωσαν περίοικοι

Snapshot Η εγγονή κατήγγειλε την εξαφάνιση της 90χρονης γιαγιάς της, η οποία αγνοείται περίπου 10 χρόνια.

Συγγενικό πρόσωπο ομολόγησε ότι η σορός της ηλικιωμένης θάφτηκε στον κήπο της κατοικίας της στον Μαραθώνα.

Οι αρχές έσκαψαν τον κήπο με ειδικό μηχάνημα, αλλά δεν βρήκαν τη σορό.

Υπάρχει καταγγελία γείτονα ότι ο γιος της οικογένειας μετέφερε δύο μαύρες σακούλες κοντά στο σπίτι πριν λίγες μέρες.

Ο εισαγγελέας έχει ζητήσει από την αστυνομία να συγκεντρώσει στοιχεία πριν προχωρήσει σε συλλήψεις. Snapshot powered by AI

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης στον Μαραθώνα, με την υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένης, την οποία φέρεται πως έθαψε συγγενικό της πρόσωπο, στον κήπο της κατοικίας της.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από προ ημερών καταγγελία της εγγονής της 90χρονης -η οποία δεν ζει στην Ελλάδα- ότι τα ίχνη της ηλικιωμένης έχουν εξαφανιστεί εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Η Ασφάλεια θεωρεί πως η γυναίκα αυτή δεν είναι εν ζωή, ωστόσο το όνομά της δεν έχει διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μετέβησαν από το πρωί της Πέμπτης στον κήπο της κατοικίας όπου διέμενε η 90χρονη, με ένα ή δύο συγγενικά της πρόσωπα και έκαναν έρευνα, προσπαθώντας να βρουν τη σορό της ηλικιωμένης. Έσκαψαν στον κήπο με ειδικό μηχάνημα, άνοιξαν λάκκους σε αναζήτηση της σορού, ωστόσο οι έρευνες ήταν άκαρπες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να έχει ομολογήσει στις αστυνομικές αρχές ότι έχουν θάψει τη σορό της 90χρονης στον κήπο της κατοικίας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το άτομο που ομολόγησε είναι ο εγγονός ή η κόρη της ηλικιωμένης.

Γειτόνισσα, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «πάνω από 10 χρόνια την είχε κρυμμένη , δεν πάει καλά στα μυαλά του. Έσκαψαν με μεγάλο σκαφτικο μηχάνημα όλο τον κήπο αλλά δεν βρήκαν τίποτα».

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΛΑΣ εξετάζει καταγγελία γείτονα ο οποίος φέρεται να είπε ότι πριν από λίγες μέρες ο γιος της οικογένειας είχε βγει το βράδυ από το σπίτι κρατώντας δύο μαύρες σακούλες και κινήθηκε προς κοντινό σημείο.

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