Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης

Snapshot Η έρευνα αφορά την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα, που φέρεται να θάφτηκε στον κήπο της από συγγενικό πρόσωπο.

Η γυναίκα αγνοείται περίπου 10 χρόνια και θεωρείται νεκρή, αν και το όνομά της δεν έχει διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Συγγενικό πρόσωπο έχει ομολογήσει την ταφή της σορού στον κήπο.

Οι αστυνομικές έρευνες στον κήπο με βαριά σκαπτικά μηχανήματα δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής ευρήματα.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να μη συλληφθεί η κόρη της ηλικιωμένης και να συλλεχθεί όλο το διαθέσιμο υλικό για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την υπόθεση με την εξαφανισμένη ηλικιωμένη στον Μαραθώνα, την οποία φέρεται πως έθαψε συγγενικό της πρόσωπο, στον κήπο της κατοικίας της.

Η καταγγελία της εγγονής της 90χρονης

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν έπειτα από προ ημερών καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης -η οποία δεν ζει στην Ελλάδα- ότι τα ίχνη της ηλικιωμένης γυναίκας είχαν εξαφανιστεί εδώ και περίπου 10 χρόνια. Η Ασφάλεια θεωρεί πως η γυναίκα αυτή δεν είναι εν ζωή, ωστόσο το όνομά της δεν είχε διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μετέβησαν από το πρωί της Πέμπτης στον κήπο της κατοικίας όπου διέμενε η 90χρονη, με ένα ή δύο συγγενικά της πρόσωπα και κάνουν έρευνα, προσπαθώντας να βρουν τη σορό της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συγγενικό της πρόσωπο φέρεται να έχει ομολογήσει στις αστυνομικές αρχές ότι έχουν θάψει τη σορό της 90χρονης στον κήπο της κατοικίας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το άτομο που ομολόγησε είναι ο εγγονός ή η κόρη της ηλικιωμένης.

Γειτόνισσα, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι «πάνω από 10 χρόνια την είχε κρυμμένη , δεν πάει καλά στα μυαλά του. Έσκαψαν με μεγάλο σκαφτικο μηχάνημα όλο τον κήπο αλλά δεν βρήκαν τίποτα».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛΑΣ εξετάζει καταγγελία γείτονα ο οποίος φέρεται να είπε ότι πριν από λίγες μέρες ο γιος της οικογένειας είχε βγει το βράδυ από το σπίτι κρατώντας δύο μαύρες σακούλες και κινήθηκε προς κοντινό σημείο.

Ο εισαγγελέας από την αστυνομία να μην προχωρήσει προς ώρας σε συλλήψεις και να μαζέψει ό,τι υλικό έχει και να του το αποστείλει.

Σε βίντεο του Newsbomb φαίνεται ο κήπος της οικείας στον Μαραθώνα, στον οποίο οι αρχές με ειδικό μηχάνημα έχουν σκάψει λάκκο, αναζητώντας τη σορό της γυναίκας.

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