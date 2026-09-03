Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

Όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί, το όνομα της 90χρονης δεν είχε διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ασφάλεια διερευνά υπόθεση εξαφάνισης 90χρονης γυναίκας στο Μαραθώνα, της οποίας τα ίχνη αγνοούνται εδώ και περίπου 10 χρόνια.
  • Το όνομα της 90χρονης δεν είχε διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ, παρά το γεγονός ότι θεωρείται νεκρή.
  • Έρευνες πραγματοποιούνται στον κήπο της κατοικίας όπου διέμενε η γυναίκα, παρουσία συγγενικών προσώπων.
  • Ένα συγγενικό πρόσωπο, πιθανώς ο εγγονός ή η κόρη της 90χρονης, ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της στον κήπο του σπιτιού.
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Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση διερευνά η ασφάλεια τις τελευταίες ώρες στο Μαραθώνα.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία ότι τα ίχνη ηλικιωμένης γυναίκας είχαν εξαφανιστεί εδώ και περίπου 10 χρόνια. Η Ασφάλεια θεωρεί πως η γυναίκα αυτή δεν είναι εν ζωή, ωστόσο το όνομά της δεν είχε διαγραφεί από τα μητρώα του ΕΦΚΑ.

Αυτή την ώρα, στελέχη της ΕΛΑΣ, κάνουν έρευνα τον κήπο της κατοικίας όπου διέμενε η 90χρονη, με ένα ή δύο συγγενικά της πρόσωπα.

Εις εξ αυτών, προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τον εγγονό της γυναίκας ή για την κόρη της 90χρονης, φέρεται να έχει ομολογήσει στις αστυνομικές αρχές ότι έχουν θάψει τη σορό της 90χρονης στον κήπο της κατοικίας.

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