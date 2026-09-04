ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη

Σύμφωνα με πηγές του newsbomb.gr, αναμένονται μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών με νέα φορολογική ελάφρυνση ενώ θα στηριχθούν και οι οικογένειες με παιδιά

Δημήτρης Κοτταρίδης

ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ολοκληρώσει την ομιλία του για τη ΔΕΘ και τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει, με προϋπολογισμό πάνω από 1 δισ. ευρώ για το 2027 και 250 εκατ. ευρώ για το 2026.
  • Προβλέπεται ενίσχυση 1,8 εκατομμυρίων συνταξιούχων και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, με ποσά έως και 450 ευρώ, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
  • Θα υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, στήριξη οικογενειών με παιδιά, μέτρα για τη στεγαστική κρίση, μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις.
  • Αναμένεται αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από 970 ευρώ, που θα επηρεάσει και τα κοινωνικά επιδόματα.
  • Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σηματοδοτεί την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και θα περιλαμβάνει απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν.
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Με το σύνολο σχεδόν της κυβέρνησης και τα περισσότερα κομματικά στελέχη να βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ολοκληρώσει τη συγγραφή της ομιλίας που θα εκφωνήσει το Σάββατο το βράδυ στους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026, έχοντας παράλληλα καταλήξει και στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει.

Ίσως είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που από το Μαξίμου έχουν καταφέρει να μην διαρρεύσει σχεδόν τίποτα, κάτι που προφανώς δημιουργεί και την εικόνα πως θα πρέπει να αναμένουμε και κάποιες εκπλήξεις. Εξάλλου μιλάμε για ένα ποσό που θα ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ για παροχές το 2027 αλλά και ένα ποσό της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ για μέτρα που θα ισχύσουν μέσα στο 2026. Ήδη γνωρίζουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να στηρίξει μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας με την ενίσχυση για παράδειγμα 1,8 εκατομμυρίων συνταξιούχων και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων. Πληροφορίες θέλουν το ποσό αυτό να φτάνει έως και τα 450 ευρώ ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με πηγές του newsbomb.gr, αναμένονται μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών με νέα φορολογική ελάφρυνση ενώ θα στηριχθούν και οι οικογένειες με παιδιά.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τμήματα της κοινωνίας δηλαδή που μαζί με τους συνταξιούχους είχαν πληγεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης. Σε αυτή τη λογική αναμένεται να ανακοινωθούν επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, νέες μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Αυξήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν και για τον κατώτατο μισθό που θα ξεπεράσει ενδεχομένως τα 970 ευρώ κάτι που θα συμπαρασύρει προφανώς και τα κοινωνικά επιδόματα.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ προφανώς και εγκαινιάζει και την προεκλογική περίοδο. Τα όσα πει θα έχουν ως βασικό στόχο να δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας και αισιοδοξίας για το μέλλον στην κοινωνία, να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους του κόμματος ενώ θα παρουσιάσει και το όραμα του για την επόμενη τετραετία, μέχρι το 2030.

Το κλίμα που επικρατεί πάντως μεταξύ των στελεχών της ΝΔ που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο καθώς τονίζουν πως ο ελληνικός λαός για μία ακόμα φορά θα μπορέσει να συγκρίνει τόσο τον πολιτικό λόγο όσο και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τις επόμενες μέρες στη ΔΕΘ. Με ενδιαφέρον αναμένεται φυσικά και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο όπου θα τοποθετηθεί εφ' όλης της ύλης. Πληροφορίες θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζει και μία σκληρή απάντηση στις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν.

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