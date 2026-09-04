Μητσοτάκης: Εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο «Παπανικολάου»

«Το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε όλα τα Βαλκάνια» δήλωσε ο πρωθυπουργός

Μίλτος Τσεκούρας

Μητσοτάκης: Εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο «Παπανικολάου»
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα Αιματολογική Κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου».
  • Η κλινική είναι ένα αυτοτελές κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων που ενισχύει τις υποδομές και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία έργων με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
  • Η κυβέρνηση σχεδιάζει περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε υποδομές και στελέχωση μονάδων.
  • Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
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Τη νέα Αιματολογική Κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου» εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για ένα αυτοτελές κτίριο συνολικής έκτασης 3.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο έρχεται να ενισχύσει τις υποδομές του νοσοκομείου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Κατά την παρουσία του στην εκδήλωση, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της υλοποίησης έργων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

«Το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε όλα τα Βαλκάνια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τόσο σε επίπεδο νοσοκομειακών υποδομών όσο και σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των μονάδων, τονίζοντας την ανάγκη για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός

«Θέλω να διευκρινίσω πως το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη», σημείωσε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τα εγκαίνια. «Η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω, ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία να έχουν τα λόγια των ασθενών. Εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο.

Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτήριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτήριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου. Το κτήριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες»

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