Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές που ετοιμάζει το Μαξίμου - Η λέξη κλειδί με το βλέμμα στις εκλογές

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει την προεκλογική περίοδο με ομιλία στη ΔΕΘ, ανακοινώνοντας παροχές που εκτείνονται έως το 2030.

Τα μέτρα που θα παρουσιαστούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα και θα εφαρμόζονται σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2026.

Οι παροχές θα καλύπτουν ευρύ φάσμα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων, εργαζομένων, αγροτών και οικογενειών.

Αναμένονται φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες, μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό πάνω από 970 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στην κοινωνική στήριξη και θα απαντήσει στις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Snapshot powered by AI

Κλειστά παραμένουν τα στόματα στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Οι διαρροές έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο αν και η ομιλία του πρωθυπουργού με τις παροχές που θα εξαγγείλει είναι έτοιμη. Με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει ουσιαστικά και την προεκλογική περίοδο, μια περίοδο όπου αναμένονται εντάσεις και αντιπαραθέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με την ομιλία του ο πρωθυπουργός θέλει να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και αισιοδοξίας στους πολίτες για το μέλλον, δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι δεν θα περιοριστεί μόνο σε ανακοινώσεις για το 2026 και το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία, μέχρι δηλαδή το 2030.

Με στόχο να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός κλίματος που θα οδηγήσει σε μια ευρεία εκλογική νίκη και ενδεχόμενος και στην αυτοδυναμία, σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr η ομιλία του και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια των μέτρων.

Για πρώτη φορά δηλαδή, όπως είπαμε, η δέσμη των μέτρων θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι πως, σε αντίθεση όπως τονίζουν με την αντιπολίτευση, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως κοστολογημένα.

Μάλιστα ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι πως η νέα δέσμη μέτρων που θα ανακοινωθεί θα απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες.

Μάλιστα τα μέτρα αυτά έρχονται να συνδυαστούν και να προστεθούν στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει έτσι ώστε το όφελος για τους πολίτες να είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει την κοινωνία στο επίκεντρο, με τους πολίτες πολύ σύντομα να βλέπουν στην τσέπη τους τις θετικές αλλαγές.

Δεν είναι τυχαίο πως η λέξη που θα χρησιμοποιήσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα είναι η λέξη «ορίζοντας».

Ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να στηρίξει μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας με την ενίσχυση για παράδειγμα 1,8 εκατομμυρίων συνταξιούχων και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων. Πληροφορίες θέλουν το ποσό αυτό να φτάνει έως και τα 450 ευρώ ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

Σύμφωνα με πηγές του newsbomb.gr αναμένονται μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών με νέα φορολογική ελάφρυνση, ενώ θα στηριχθούν και οι οικογένειες με παιδιά.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τμήματα της κοινωνίας δηλαδή που μαζί με τους συνταξιούχους είχαν πληγεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης.

Σε αυτή τη λογική αναμένεται να ανακοινωθούν επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, νέες μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Αυξήσεις αναμένεται να ανακοινωθούν και για τον κατώτατο μισθό που θα ξεπεράσει ενδεχομένως τα 970 ευρώ κάτι που θα συμπαρασύρει προφανώς και τα κοινωνικά επιδόματα.

Το κλίμα που επικρατεί πάντως μεταξύ των στελεχών της ΝΔ που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο καθώς τονίζουν πως ο ελληνικός λαός για μία ακόμα φορά θα μπορέσει να συγκρίνει τόσο τον πολιτικό λόγο όσο και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί τις επόμενες μέρες στη ΔΕΘ.

Με ενδιαφέρον αναμένεται φυσικά και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο όπου θα τοποθετηθεί εφ' όλης της ύλης.

Πληροφορίες θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζει και μία σκληρή απάντηση στις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν.

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