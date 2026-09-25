Τέιλορ Σουίφτ: Έβγαλε τραγούδι για τον Τράβις Κέλσι - Η αναφορά στον γάμο τους

Η 36χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «Cleveland!», ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια της, με αναφορές στον Τράβις Κέλσι, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τον γάμο τους

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τέιλορ Σουίφτ: Έβγαλε τραγούδι για τον Τράβις Κέλσι - Η αναφορά στον γάμο τους
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  • Τέιλο Σουίφτ κυκλοφόρησε το τραγούδι «Cleveland!» αφιερωμένο στον σύζυγό της Τράβις Κέλσι.
  • Το τραγούδι αναφέρεται στην πατρίδα του Κέλσι, το Κλίβελαντ, και την περιοχή όπου μεγάλωσε.
  • Στους στίχους γίνεται αναφορά στον γάμο τους που έγινε στις 3 Ιουλίου 2026 στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.
  • Η φράση «τώρα φοράω λευκά» υποδηλώνει τη νύφη και τη σύνδεση της Σουίφτ με τον σύζυγό της.
  • Το «Cleveland!» συνδέει την προσωπική ιστορία του Κέλσι με τη σχέση και τον γάμο τους.
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Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Cleveland!», αφιερωμένο στον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι, με στίχους που αναφέρονται στη σχέση τους και στον γάμο τους.

Η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει ένα ξεχωριστό μουσικό δώρο στον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι, κυκλοφορώντας το νέο τραγούδι «Cleveland!».

Η 36χρονη ποπ σταρ κυκλοφόρησε το κομμάτι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ως ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια του The Life of a Showgirl: The Encore, με τον τίτλο να παραπέμπει στην ιδιαίτερη σχέση του Τράβις Κέλσι με την πόλη του Κλίβελαντ.

Ο άσος του NFL μεγάλωσε στο Οχάιο και συγκεκριμένα στο Κλίβελαντ Χάιτς, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τζέισον Κέλσι. Η Τέιλορ Σουίφτ αναφέρεται μάλιστα στους στίχους του τραγουδιού στην περιοχή όπου μεγάλωσε ο σύζυγός της.

«He already took me to Cleveland, and showed me The Heights / so hate all you like, this is the love of my life», τραγουδά η Σουίφτ, δηλαδή: «Ήδη με πήγε στο Κλίβελαντ και μου έδειξε τα Heights / οπότε μισήστε με όσο θέλετε, αυτή είναι η αγάπη της ζωής μου».

Η αναφορά στον γάμο τους

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στην αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τράβις Κέλσι. Στο τραγούδι κάνει επίσης αναφορά στον γάμο τους, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2026 στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.

Σε ένα σημείο του τραγουδιού, η τραγουδίστρια κάνει μια ακόμη πιο ξεκάθαρη αναφορά στη σχέση τους, τραγουδώντας: «He already took me to Cleveland, now I’m wearing white / So hate all you like, this is the love of my life».

Η φράση «now I’m wearing white» («τώρα φοράω λευκά») παραπέμπει στη νύφη και στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, ενώ η Σουίφτ δηλώνει πως, παρά όσα μπορεί να λέγονται για τη σχέση τους, εκείνος είναι «η αγάπη της ζωής» της.

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