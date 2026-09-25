Βόλος: Ελεύθερος ο αστυνομικός που συνελήφθη για δωροληψία και παράνομη επιστροφή πινακίδων

Snapshot Ο αστυνομικός του Βόλου συνελήφθη για δωροληψία ύψους 350 ευρώ κατά την παράνομη επιστροφή πινακίδων οχήματος.

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ, ενώ εκκρεμεί η δίκη του.

Έχει ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αστυνομικού.

Ο συνήγορος δήλωσε ότι ο αστυνομικός σκόπευε να αποκαταστήσει τη βλάβη στο δημόσιο και επέδειξε μεταμέλεια.

Από το 2014, ο αστυνομικός διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά στην υπηρεσία του. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής χιλίων ευρώ ως χρηματική εγγύηση, αφέθηκε ο αστυνομικός του Βόλου, ο οποίος κατελήφθη τη Δευτέρα να παραλαμβάνει σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα ποσό 350 ευρώ που είχε ζητήσει από οδηγό για να του επιστρέψει τις πινακίδες του οχήματός του.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, o αστυνομικός απολογήθηκε στον ανακριτή και τελικώς αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να δικαστεί. Σημειώνεται ότι παράλληλα έχει ξεκινήσει και πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Αμέσως μετά την απολογία του αστυνομικού στον Ανακριτή, ο συνήγορός του Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης ανέφερε ότι εξ αρχής ο πελάτης του σκόπευε να αποκαταστήσει τη βλάβη του δημοσίου.

«Είναι σαφές ότι αν κάποιος θέλει να εξαφανίσει τα ίχνη μιας τέτοιας πράξης δεν πρωτοκολλάει τις κλήσεις. Αυτός τις πρωτοκολλούσε κανονικά. Αυτό δείχνει ότι σκόπευε να αποκαταστήσει τη βλάβη του δημοσίου πληρώνοντας εκ των υστέρων. Στην ουσία δηλαδή δανείστηκε από το ταμείο της υπηρεσίας του γι’ αυτό δηλώνει μεταμέλεια και συντριβή», είπε ο κ. Εμμανουηλίδης για το ποσό των 1.800 – 2.000 ευρώ που έχουν κατασχεθεί. «Εχουν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια του. Είναι σε αυτή τη θέση από το 2014», σημείωσε, μεταξύ άλλων.

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