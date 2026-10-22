Λονδίνο: Viral έγινε βίντεο με την προσπάθεια ηλικιωμένου να μπει σε μετρό την τελευταία στιγμή

Snapshot Ένας ηλικιωμένος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε μετρό στο Λονδίνο την τελευταία στιγμή και εγκλωβίστηκε η μαγκούρα του στις πόρτες.

Ο οδηγός του συρμού αντιλήφθηκε το περιστατικό και άνοιξε ξανά τις πόρτες, αλλά ο ηλικιωμένος δεν πρόλαβε να μπει.

Το επόμενο τρένο έφτανε σε μόλις 5 λεπτά, γεγονός που υποδεικνύει ότι η βιασύνη δεν ήταν απαραίτητη.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2.000 προβολές και προκάλεσε αντιδράσεις διαδικτυακών χρηστών σχετικά με την επικινδυνότητα της στιγμής. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι από 2.000 χρήστες έχουν δει έως τώρα βίντεο με την προσπάθεια ενός ηλικιωμένου να επιβιβαστεί σε μετρό σε σταθμό του Λονδίνου, γλυτώνοντας παρά λίγο το ατύχημα.

Ο ηλικιωμένος περπατά με μαγκούρα στην αποβάθρα του σταθμού, ενώ το μετρό ετοιμάζεται να κλείσει τις πόρτες. Ο άνδρας προσπαθεί να επιβιβαστεί την τελευταία στιγμή, τρέχοντας στην πόρτα. Ωστόσο δεν τα καταφέρνει, οι πόρτες κλείνουν και εγκλωβίζουν τη μαγκούρα του.

Προσπαθώντας ο ίδιος να την τραβήξει, χωρίς αποτέλεσμα, τον πλησιάζει ένας άλλος άνδρας, πιο νέος. Εκείνη τη στιγμή ο οδηγός του συρμού αντιλαμβάνεται το περιστατικό και ανοίγει ξανά τις πόρτες, με αποτέλεσμα να μπει μέσα στο τρένο ο νέος άντρας, αλλά ο ηλικιωμένος να μείνει και πάλι εκτός.

Όπως φαίνεται από την αντίδραση του ανθρώπου που προσπάθησε να βοηθήσει, το τρένο δεν ήταν αυτό που ήθελε να πάρει, όμως αυτό ξεκίνησε κανονικά τη διαδρομή του.

Πολλοί ήταν οι χρήστες του διαδικτύου που λυπήθηκαν τον ηλικιωμένο για την άτυχη αλλά και επικίνδυνη στιγμή, καθώς θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί αν οι πόρτες είχαν κλείσει πάνω του ή αν είχε ξεκινήσει ο συρμός. Ωστόσο, αρκετοί ήταν εκείνοι που έγραψαν ότι δεν χρειάζεται αυτή η βιασύνη, αφού το επόμενο τρένο έρχεται μετά από λίγα λεπτά.

Μάλιστα, στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται η οθόνη του σταθμού που δείχνει σε πόσο χρόνο φτάνει ο επόμενος συρμός και αυτός ήταν μετά από μόλις 5 λεπτά.

Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν και τον δεύτερο άνδρα που βρέθηκε σε έναν συρμό με άλλη κατεύθυνση από αυτή που ήθελε να πάει, επειδή προσπάθησε να βοηθήσει τον ηλικιωμένο.

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