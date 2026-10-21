Βρετανία: Γυναίκα αποπειράθηκε να αρπάξει 7χρονη από τα χέρια του πατέρα της στο μετρό του Λονδίνου

Snapshot Στις 15 Οκτωβρίου 2026, μια γυναίκα προσπάθησε να αρπάξει ένα 7χρονο κορίτσι από τα χέρια του πατέρα της στον σταθμό μετρό West Ham στο Λονδίνο.

Η γυναίκα πλησίασε το παιδί, είπε ότι ήθελε να το αρπάξει και επιχείρησε να πιάσει το χέρι του, ενώ αργότερα κατηγόρησε τον πατέρα για απαγωγή.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δημοσίευσε εικόνες από κάμερες CCTV της γυναίκας, η οποία φορούσε μαύρα και κρατούσε μπουκάλι κρασί, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της.

Η γυναίκα απομακρύνθηκε από τον σταθμό μετά το περιστατικό και η αστυνομία ερευνά την υπόθεση χωρίς να έχει ανακοινωθεί σύλληψη ή κατηγορία.

Η αστυνομία καλεί το κοινό, ειδικά στην περιοχή του ανατολικού Λονδίνου, να παράσχει πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την έρευνα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη στη Βρετανία μετά την απόπειρα αρπαγής ενός 7χρονου κοριτσιού σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου, μέσα από τα χέρια του πατέρα της.

Το ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο σταθμό του μετρό West Ham, όταν μία γυναίκα πλησίασε ένα επτάχρονο κορίτσι, το οποίο συνοδευόταν από τον πατέρα της, και άρχισε να συνομιλεί με το παιδί.

Με θράσος είπε στη μικρή ότι ήθελε να την «αρπάξει», πριν προσπαθήσει να πιάσει το χέρι της.

🚨SHE WAS SEVEN. SHE WAS WITH HER DAD. POLICE ARE INVESTIGATING A REPORTED ATTEMPTED ABDUCTION.🚨 British Transport Police need help identifying the woman pictured. According to police, a woman approached a seven-year-old girl at West Ham Underground station, east London, at around 8.30pm on Thursday 15 October 2026. The child was accompanied by her father. Police say the woman told the girl she wanted to “grab” her and tried to take her hand. Then, as father and daughter moved away, the woman accused the father of kidnapping his own child. She subsequently left the station. DO YOU RECOGNISE HER? Police want to speak to the woman in these official CCTV images because she may have information that could help their investigation. The appeal does not announce an arrest or charge. 📱 Text British Transport Police: 61016 Quote: reference 108 of 16 October. ☎️ To give information anonymously, call Crimestoppers: 0800 555 111. PLEASE SHARE FAR AND WIDE—especially with people in east London, local community groups and anyone who travels through West Ham. Someone who sees this may be able to help. Send information directly to police. Please do not post names or guesses in the comments. Official appeal: https://t.co/M2NAKVWsmn #SpeakForThem #PoliceAppeal #WestHam #EastLondon #ChildSafety — Speak For Them (@SpeakForThemUK) October 21, 2026

Καθώς ο πατέρας απομάκρυνε γρήγορα την κόρη του από την εμβέλεια της άγνωστης, η γυναίκα προσπάθησε να πείσει τους παρευρισκόμενους ότι στην πραγματικότητα ήταν αυτός που απήγαγε το κορίτσι. Στη συνέχεια, έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.

Οι ντετέκτιβ της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (BTP) έχουν από τότε δημοσιοποιήσει εικόνες από κάμερες CCTV μιας γυναίκας την οποία επιθυμούν να εντοπίσουν, πιστεύοντας ότι μπορεί να διαθέτει «ζωτικές» πληροφορίες κρίσιμες για την έρευνά τους.

Η γυναίκα που απεικονίζεται είναι λευκή με ξανθά μαλλιά και φοράει καπέλο του μπέιζμπολ. Είναι ντυμένη εξ ολοκλήρου στα μαύρα, με ένα μπουφάν που φέρει ένα χαρακτηριστικό ανεστραμμένο τρίγωνο στον ώμο, και φαίνεται να κρατάει σφιχτά ένα μπουκάλι κρασί, σύμφωνα με το MyLondon.