Βρετανία: Γυναίκα αποπειράθηκε να αρπάξει 7χρονη από τα χέρια του πατέρα της στο μετρό του Λονδίνου

Με θράσος είπε στη μικρή ότι ήθελε να την «αρπάξει», πριν προσπαθήσει να πιάσει το χέρι της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βρετανία: Γυναίκα αποπειράθηκε να αρπάξει 7χρονη από τα χέρια του πατέρα της στο μετρό του Λονδίνου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις 15 Οκτωβρίου 2026, μια γυναίκα προσπάθησε να αρπάξει ένα 7χρονο κορίτσι από τα χέρια του πατέρα της στον σταθμό μετρό West Ham στο Λονδίνο.
  • Η γυναίκα πλησίασε το παιδί, είπε ότι ήθελε να το αρπάξει και επιχείρησε να πιάσει το χέρι του, ενώ αργότερα κατηγόρησε τον πατέρα για απαγωγή.
  • Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δημοσίευσε εικόνες από κάμερες CCTV της γυναίκας, η οποία φορούσε μαύρα και κρατούσε μπουκάλι κρασί, ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της.
  • Η γυναίκα απομακρύνθηκε από τον σταθμό μετά το περιστατικό και η αστυνομία ερευνά την υπόθεση χωρίς να έχει ανακοινωθεί σύλληψη ή κατηγορία.
  • Η αστυνομία καλεί το κοινό, ειδικά στην περιοχή του ανατολικού Λονδίνου, να παράσχει πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν την έρευνα.
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Μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη στη Βρετανία μετά την απόπειρα αρπαγής ενός 7χρονου κοριτσιού σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου, μέσα από τα χέρια του πατέρα της.

Το ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου στο σταθμό του μετρό West Ham, όταν μία γυναίκα πλησίασε ένα επτάχρονο κορίτσι, το οποίο συνοδευόταν από τον πατέρα της, και άρχισε να συνομιλεί με το παιδί.

Με θράσος είπε στη μικρή ότι ήθελε να την «αρπάξει», πριν προσπαθήσει να πιάσει το χέρι της.

Καθώς ο πατέρας απομάκρυνε γρήγορα την κόρη του από την εμβέλεια της άγνωστης, η γυναίκα προσπάθησε να πείσει τους παρευρισκόμενους ότι στην πραγματικότητα ήταν αυτός που απήγαγε το κορίτσι. Στη συνέχεια, έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.

Οι ντετέκτιβ της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (BTP) έχουν από τότε δημοσιοποιήσει εικόνες από κάμερες CCTV μιας γυναίκας την οποία επιθυμούν να εντοπίσουν, πιστεύοντας ότι μπορεί να διαθέτει «ζωτικές» πληροφορίες κρίσιμες για την έρευνά τους.

Η γυναίκα που απεικονίζεται είναι λευκή με ξανθά μαλλιά και φοράει καπέλο του μπέιζμπολ. Είναι ντυμένη εξ ολοκλήρου στα μαύρα, με ένα μπουφάν που φέρει ένα χαρακτηριστικό ανεστραμμένο τρίγωνο στον ώμο, και φαίνεται να κρατάει σφιχτά ένα μπουκάλι κρασί, σύμφωνα με το MyLondon.

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