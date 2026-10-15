Γαλλία: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με αναποδογυρισμένο λεωφορείο στη σήραγγα της Μάγχης - 19 τραυματίες

Πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου – Προβλήματα στις επιβατικές και εμπορευματικές σιδηροδρομικές συνδέσεις Γαλλίας και Βρετανίας

Ανθή Κουρεντζή

Γαλλία: Σφοδρή σύγκρουση τρένου με αναποδογυρισμένο λεωφορείο στη σήραγγα της Μάγχης - 19 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης, εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με αναποδογυρισμένο λεωφορείο που βρισκόταν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 19 ανθρώπων.
  • Κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε ακυρώσεις δρομολογίων της Eurostar, επηρεάζοντας τη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο ανετράπη και βρέθηκε στις γραμμές παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
  • Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στη σήραγγα της Μάγχης.
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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/10) στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης, όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με αναποδογυρισμένο λεωφορείο που είχε καταλήξει πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με την ενημέρωση των γαλλικών αρχών.

Το ατύχημα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ επηρέασε και τη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας, οδηγώντας σε ακυρώσεις δρομολογίων της Eurostar.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Sun», ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανετράπη υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, κοντά στην είσοδο της σήραγγας.

Λίγο αργότερα, διερχόμενη εμπορική αμαξοστοιχία προσέκρουσε στο αναποδογυρισμένο όχημα.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για τραύματα κυρίως στα πόδια και στο κεφάλι.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορειάκι ανετράπη και βρέθηκε στις γραμμές παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στους 19 οι τραυματίες

Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον πέντε ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας τους.

Ωστόσο, νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών του Πα-ντε-Καλαί διαφοροποιεί την αρχική εικόνα.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, κανένας από τους 19 τραυματίες δεν φέρει τραύματα που να θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή του.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει και τον οδηγό του λεωφορείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποιος θάνατος από τη σύγκρουση.

Ακυρώθηκαν δρομολόγια της Eurostar – Προβλήματα στις συνδέσεις Γαλλίας και Βρετανίας

Το ατύχημα προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας.

Η Eurostar προχώρησε στην ακύρωση των δύο τελευταίων προγραμματισμένων δρομολογίων της Πέμπτης, τα οποία επρόκειτο να αναχωρήσουν από τους σταθμούς London St Pancras και Paris Gare du Nord.

Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, με τις μεταφορές να έχουν επηρεαστεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η σήραγγα της Μάγχης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές συνδέσεις της Ευρώπης, εξυπηρετώντας τόσο επιβατικές όσο και εμπορευματικές μεταφορές.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορειάκι βρέθηκε στις ράγες, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης των τραυματιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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