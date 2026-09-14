Ρωσικό drone έπληξε σταθμό στα σύνορα της Πολωνίας: Εκενώθηκε διπλωματικό τρένο με Ευρωπαίους ηγέτες

Snapshot Ρωσικό drone έπληξε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λίγα λεπτά μετά τη διέλευση του Μπόρις Τζόνσον και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων από το σημείο, χωρίς θύματα λόγω εκκένωσης.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι στόχευσε σιδηροδρομικές υποδομές, ενώ η Ουκρανία ανέφερε ότι ο πιθανός στόχος ήταν το διπλωματικό τρένο των αξιωματούχων.

Ο Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε την επίθεση ως τυχαία και παράλογη, καλώντας για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας από τους συμμάχους.

Η Πολωνία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την ασφάλεια των συνόρων, ενώ η Ουκρανία ζήτησε αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τις «βάρβαρες» επιθέσεις.

Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας σιδηροδρομικούς σταθμούς και υποδομές, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Snapshot powered by AI

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό Γιαχοντίν, μόλις δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία. Η επίθεση σημειώθηκε ελάχιστα λεπτά μετά την αναχώρηση ειδικής αμαξοστοιχίας στην οποία επέβαιναν ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ και κορυφαίοι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας, οι οποίοι επέστρεφαν από το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτας (YES) στο Κίεβο, μια ετήσια εκδήλωση που συγκεντρώνει ηγέτες και ειδικούς από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η Ρωσία δήλωσε ότι έπληξε «σιδηροδρομικές υποδομές», όμως η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, Ukrzaliznytsia, επισήμανε πως ο πιθανός στόχος ήταν το διπλωματικό τρένο. Η αμαξοστοιχία των αξιωματούχων είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο δρομολόγιο λόγω των συνεχών αεροπορικών απειλών. Το ρωσικό αεριωθούμενο drone έπληξε τη μηχανή μιας ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας στον σταθμό, χωρίς να υπάρξουν θύματα, καθώς οι επιβάτες είχαν εκκενωθεί δεκαπέντε λεπτά νωρίτερα.

Στον ίδιο σταθμό βρίσκονταν και άλλα τρένα, μεταξύ των οποίων και αυτό στο οποίο επέβαινε ο πρώην διευθυντής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους. Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Πετρέους χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πράξη ενός πραγματικά βάρβαρου ηγέτη που προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους Ουκρανούς πολίτες». Από την πλευρά του, ο Καρλ Μπιλντ επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες του δικού του τρένου έλαβαν οδηγίες να προετοιμαστούν για εκκένωση μόλις ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία, πριν τους επιτραπεί τελικά να συνεχίσουν με ασφάλεια προς το Ντοροχούσκ της Πολωνίας.

«Στο τρένο στο οποίο επέβαινα λάβαμε εντολή να προετοιμάσουμε την εκκένωση αφού είχε σταματήσει. Αλλά μετά από αρκετά λεπτά μας ενημέρωσαν ότι ο δρόμος ήταν ελεύθερος και μπορούσαμε να συνεχίσουμε», είπε.

Ο Μπόρις Τζόνσον, με ανάρτησή του στο X, καταδίκασε την «τυχαία και παράλογη επίθεση», καλώντας τους συμμάχους να ενισχύσουν άμεσα την ουκρανική αεράμυνα.«Δεν ξέρω ποια διαστρεβλωμένη λογική οδήγησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακίνητη ουκρανική ατμομηχανή στα πολωνικά σύνορα σήμερα το πρωί».Είπε ότι αυτό ήταν «το είδος της τυχαίας και παράλογης επίθεσης που υφίστανται οι Ουκρανοί καθημερινά - ακόμη και σε πολιτικούς σιδηροδρόμους» και προέτρεψε τους συμμάχους του Κιέβου να παράσχουν επειγόντως στους Ουκρανούς «την αεράμυνα που χρειάζονται».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την ασφάλεια των συνόρων, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Σιμπίχα, τόνισε ότι τα «βάρβαρα χτυπήματα» ισοδυναμούν με επίθεση της ρωσικής τρομοκρατίας στην πόρτα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ζητώντας αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Η Ουκρανία έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις στους συμμάχους της -ιδίως στις ΗΠΑ- να παράσχουν περισσότερα αναχαιτιστικά συστήματα για να αμυνθούν έναντι των καθημερινών ρωσικών επιθέσεων που χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ταχέως κινούμενους βαλλιστικούς πυραύλους και αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Ρωσία φαίνεται να κλιμακώνει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας τρένα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, βενζινάδικα και συνοριακά περάσματα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Μολδαβίας, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επίσης αυτή την εβδομάδα, μια γυναίκα ελεγκτής έχασε τη ζωή της σε επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιβατικό τρένο στη νότια Ουκρανία. Έξι υπάλληλοι της Ukrzaliznytsia σκοτώθηκαν μετά από βομβαρδισμό αμαξοστασίου στο Κίεβο στις αρχές του μήνα. Τον Ιανουάριο, ο Ζελένσκι καταδίκασε ως «τρομοκρατία» μια ρωσική επιδρομή σε ένα γεμάτο επιβατικό τρένο στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο που άφησε πέντε νεκρούς.

Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει σημαντικά το τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας - το κύριο μέσο μεταφοράς για εκατομμύρια Ουκρανούς, καθώς όλα τα αεροπορικά ταξίδια έχουν ανασταλεί από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022.

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν επίσης τη Ρωσία για ύποπτα περιστατικά στο έδαφός τους. Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας - ένας ισχυρισμός που η Μόσχα αρνήθηκε ως «παράλογος». Υπήρξαν επίσης αρκετές ύποπτες πυρκαγιές σε αμυντικές εγκαταστάσεις από την Ιταλία έως την Εσθονία, με ορισμένες από τις πληγείσες χώρες να κατηγορούν τη Ρωσία.