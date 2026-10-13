Ισπανία: Φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας - Με τις βαλίτσες στα χέρια το εκκένωσαν οι επιβάτες
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η διακοπή κυκλοφορίας επηρέασε σχεδόν 20.000 ταξιδιώτες
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Τρένο υψηλής ταχύ της Renfe στην Ισπανίαυλίχθηκε φλόγες κοντά στη Σαραόσα, χωρίς να αναφερ τραυματισμοί.
- Οι 283 επιβάτες εκκένωσαν το τρένο με τις βαλίτσες στα χέρια κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
- Η φωτιά προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη για πάνω από 4 ώρες.
- Η διακοπή επηρέασε σχεδόν 20.000 ταξιδιώτες, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα μετακίνησης.
Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστη αιτία το απόγευμα της Δευτερας, με μία τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό
Το τρένο της Renfe ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τη Φιγκέρες, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην πίσω μηχανή του κοντά στη Σαραγόσα.
Και οι 283 επιβάτες το εγκατέλειψαν, ενώ οι πυροσβέστες καταπολεμούσαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη - Βαρκελώνη για περισσότερες από 4 ώρες, επηρεάζοντας σχεδόν 20.000 ταξιδιώτες.
Οι επιβάτες χρειάστηκε να εκκενώσουν μόνοι τους το τρένο παίρνοντας τις βαλίτσες στα χέρια
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;
10:51 ∙ ANNOUNCEMENTS
Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
10:50 ∙ NEWSBOMB
Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα
10:19 ∙ WHAT THE FACT
Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού
09:27 ∙ WHAT THE FACT
Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη
15:49 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής
10:05 ∙ WHAT THE FACT