Ισπανία: Φωτιά σε τρένο υψηλής ταχύτητας - Με τις βαλίτσες στα χέρια το εκκένωσαν οι επιβάτες

Snapshot Τρένο υψηλής ταχύ της Renfe στην Ισπανίαυλίχθηκε φλόγες κοντά στη Σαραόσα, χωρίς να αναφερ τραυματισμοί.

Οι 283 επιβάτες εκκένωσαν το τρένο με τις βαλίτσες στα χέρια κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η φωτιά προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελώνη για πάνω από 4 ώρες.

Η διακοπή επηρέασε σχεδόν 20.000 ταξιδιώτες, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα μετακίνησης. Snapshot powered by AI

Ένα τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστη αιτία το απόγευμα της Δευτερας, με μία τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό

Το τρένο της Renfe ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τη Φιγκέρες, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στην πίσω μηχανή του κοντά στη Σαραγόσα.

🇪🇸 A HIGH-SPEED TRAIN in Spain burst into FLAMES, sending a massive column of BLACK SMOKE into the sky The Renfe train was traveling from Madrid to Figueres when a fire broke out in its rear locomotive near Zaragoza. All 283 PASSENGERS had to be evacuated as firefighters battled the blaze, which shut down the Madrid-Barcelona high-speed rail line in BOTH directions for more than FOUR HOURS. Nearly 20,000 travelers were affected by the disruption. Writer: Sol https://t.co/vvgv7xqaxF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026

Και οι 283 επιβάτες το εγκατέλειψαν, ενώ οι πυροσβέστες καταπολεμούσαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη - Βαρκελώνη για περισσότερες από 4 ώρες, επηρεάζοντας σχεδόν 20.000 ταξιδιώτες.

▪ İspanya’da tren yangını ulaşımı felç etti! ▪ Ricla yakınlarında duran hızlı trenden tahliye edilen yolcular, ulaşım imkânı bulamayınca bavullarını tarlada kurdukları insan zinciriyle taşıdı. ▪ Olayın 11 binden fazla yolcuyu etkilediği bildirildi. https://t.co/dCbfQ2a6zW — NewsPulse (@NPulseNews) October 13, 2026

Οι επιβάτες χρειάστηκε να εκκενώσουν μόνοι τους το τρένο παίρνοντας τις βαλίτσες στα χέρια