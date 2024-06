Η Καμίλα Καμπέγιο μόλις έκανε το ντεμπούτο της ως το νέο πρόσωπο του ρούμι BACARDI

Το BACARDI συνεργάζεται με την κουβανοαμερικανίδα mega-star σε μια εντυπωσιακή καλοκαιρινή καμπάνια με μουσική από την πρώτη επιτυχία «I LUV IT» του νέου της άλμπουμ.

Ποιος γνωστός Έλληνας συμμετέχει στο δημιουργικό team;

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την BACARDΙ. Πάντα θεωρούσα το BACARDΙ ως το απόλυτο ρούμι», λέει η Καμίλα Καμπέγιο για την πρώτη της συνεργασία με εταιρεία ποτών. «Για μένα, το BACARDI είναι συνώνυμο με το πνεύμα της Καραϊβικής και, φυσικά, με τα καλύτερα κοκτέιλ, το BACARDI Mojito, το BACARDI Daiquiri, και τα πιο αξέχαστα πάρτι. Η καμπάνια που δουλέψαμε μαζί δεν μοιάζει με τίποτα που έχω κάνει παλιότερα».

Το πιο πολυβραβευμένο ρούμι στον κόσμο, το BACARDΙ, ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό την ποπ σούπερσταρ και υποψήφια για GRAMMY καλλιτέχνη Καμίλα Καμπέγιο ως το νέο πρόσωπο της μάρκας, ξεκινώντας μια πολυετή συνεργασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας πλατφόρμας BACARDI Do What Moves You. Η καμπάνια συμπίπτει με την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου τέταρτου άλμπουμ της με τίτλο «C, XOXO» και με το πρώτο single-επιτυχία του άλμπουμ, το «I LUV IT» να είναι αυτό που η Καμίλα χορεύει με πάθος στους δρόμους της γενέτειράς της Μαϊάμι.

Η κοινή κληρονομιά από την Καραϊβική και η αγάπη για τη μουσική, που μοιράζονται τόσο το ρούμι ΒACARDI όσο και η Καμίλα Καμπέγιο, είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από αυτή την πολύπλευρη συνεργασία. Η ηλεκτρισμένη ενέργεια της Καμίλα Καμπέλο ταιριάζει απόλυτα με το DNA του BACARDI, που πάντα υπερασπιζόταν την προσωπική έκφραση και το να κάνει κανείς ό,τι τον συγκινεί.

Την καμπάνια υπογράφει ο Νικολάς Μέντεζ, που έχει σκηνοθετήσει κι άλλες διεθνείς επιτυχίες για καλλιτέχνες όπως η Rosalia, ο Travis Scott και ο Tame Impala. Το σενάριο θέλει την ποπ σταρ να κινείται στους ρυθμούς του viral νέου κομματιού της I LUV IT και τα ηχητικά κύματα του νέου τραγουδιού να κάνουν τους δρόμους, τα κτίρια και την άμμο στην παραλία να πάλλεται, καταλήγοντας τελικά σε ένα μεγάλο πάρτι με πολύ χορό και BACARDI κοκτέιλ.

Η χορογραφία σχεδιάστηκε από τους Marine Brutti, Jonathan Debrower και Arthur Hare των (LA)HORDE, ενώ οι τολμηρές εμφανίσεις της Καμίλα Καμπέγιο δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον στυλίστα των διασημοτήτων Jared Ellner, τον makeup artist Ash K Holm και τον διάσημο Έλληνα κομμωτή Δημήτρη Γιαννέτο που διαπρέπει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό!

