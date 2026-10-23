Gigi Hadid: Το φωτογραφικό άλμπουμ της Victoria’s Secret – Όσα έγιναν πίσω από την πασαρέλα

Snapshot Gigi Hadid μοιράστηκε στο Instagram φωτοίες από τα παρασκήνια του Victoria’s Secret Fashion Show, απολύπτοντας τη χαρή και αυθόρμητη πλευρά του event.

Στις φωτογραφίες κυριαρχούν οι χαρακτηριστικές ροζ ριγέ ρόμπες, εντυπωσιακά σύνολα και στιγμές με άλλα μοντέλα πριν από την εμφάνιση στην πασαρέλα.

Η εμφάνιση της Hadid περιελάμβανε ένα γαλάζιο ημιδιάφανο κορμάκι με δαντέλα και αέρινο ύφασμα, ενώ το beauty look ακολουθούσε την κλασική αισθητική των αγγέλων της Victoria’s Secret.

Οι selfies και οι ομαδικές φωτογραφίες στα παρασκήνια δείχνουν το φιλικό και δημιουργικό κλίμα μεταξύ των μοντέλων και της ομάδας προετοιμασίας.

Οι εικόνες αναδεικνύουν την αντίθεση μεταξύ της εντυπωσιακής εμφάνισης στην πασαρέλα και των στιγμών χαλάρωσης και προετοιμασίας πριν το show. Snapshot powered by AI

Μια γεύση από τον λαμπερό, αλλά και γεμάτο ενέργεια κόσμο που κρύβεται πίσω από την πασαρέλα της Victoria’s Secret έδωσε η Gigi Hadid, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τα παρασκήνια του φετινού fashion show.

Μακριά από τους προβολείς και την αυστηρή χορογραφία της πασαρέλας, η 31χρονη καλλονή απαθανάτισε στιγμές χαλάρωσης, αυθόρμητες πόζες με συναδέλφους της, αλλά και τις τελευταίες πινελιές της προετοιμασίας της πριν από τη μεγάλη εμφάνιση.

Πηγή: Instagram

Στις φωτογραφίες κυριαρχούν οι χαρακτηριστικές ροζ ριγέ ρόμπες της Victoria’s Secret, τα εντυπωσιακά σύνολα, τα λαμπερά αξεσουάρ και, φυσικά, οι συναντήσεις ανάμεσα στα μοντέλα που συμμετείχαν στο show.

Οι ροζ ρόμπες και οι φωτογραφίες με τα άλλα «αγγελάκια»

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Gigi Hadid ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε μια συνάδελφό της, φορώντας τη χαρακτηριστική ροζ και λευκή ριγέ ρόμπα του brand, την οποία έχει αφήσει ανοιχτή, αποκαλύπτοντας ένα μαύρο σουτιέν με διακοσμητική λεπτομέρεια από στρας.

Πηγή: Instagram

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η Hadid ποζάρει μπροστά στις χαρακτηριστικές καρέκλες σκηνοθέτη με την επιγραφή Victoria’s Secret, σε έναν χώρο όπου κυριαρχούν οι ροζ αποχρώσεις.

Πρόκειται για εικόνες που αποτυπώνουν μια πιο χαλαρή πλευρά του fashion show, εκεί όπου οι κορυφαίες καλλονές της διεθνούς μόδας αφήνουν για λίγο την ένταση της πασαρέλας και απολαμβάνουν τις στιγμές πριν από την εμφάνισή τους.Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις και οι τελευταίες πινελιές πριν από το showΞεχωριστή θέση στο φωτογραφικό άλμπουμ καταλαμβάνει το σύνολο σε παστέλ γαλάζιες και ροζ αποχρώσεις που φόρεσε η Gigi Hadid.

Η δημιουργία συνδυάζει ένα γαλάζιο, ημιδιάφανο και ιριδίζον κορμάκι με τολμηρά κοψίματα, λεπτομέρειες από δαντέλα και ένα μακρύ ύφασμα που πέφτει πίσω της, δημιουργώντας μια αέρινη, σχεδόν παραμυθένια σιλουέτα.

Πηγή: Instagram

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες, μέλος της ομάδας των backstage επιμελείται τις τελευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισής της, ενώ η ίδια παραμένει χαλαρή και χαμογελαστή.

Το beauty look της κινείται στη γνώριμη αισθητική των αγγέλων της Victoria’s Secret: πλούσια ξανθά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα, τονισμένα μάτια και χείλη σε απαλούς ροζ τόνους.Οι selfies και το κλίμα στα παρασκήνιαΠέρα από τα εντυπωσιακά outfits, η Hadid μοιράστηκε και φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με άλλα μοντέλα, σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώμα, φώτα και δημιουργική κινητικότητα.

Σε αρκετές λήψεις, τα μοντέλα εμφανίζονται με πολύχρωμα εσώρουχα, διακοσμημένα με λαμπερές πέτρες, κρύσταλλα και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, που παραπέμπουν στη χαρακτηριστική πληθωρική αισθητική του brand.

Πηγή: Instagram

Σε ένα από τα ομαδικά στιγμιότυπα, η Gigi και οι υπόλοιπες καλλονές ποζάρουν μπροστά στον φωτογραφικό φακό, ενώ γύρω τους διακρίνονται μέλη της παραγωγής και της ομάδας προετοιμασίας.

Σε μια άλλη φωτογραφία, τα μοντέλα συγκεντρώνονται μπροστά σε κινητό τηλέφωνο για μια αναμνηστική selfie, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παρέα φίλων παρά τα παρασκήνια μιας από τις πιο πολυσυζητημένες διοργανώσεις μόδας.

Πηγή: Instagram

Οι εικόνες καταγράφουν την αντίθεση ανάμεσα στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που βλέπει το κοινό και στην καθημερινότητα πίσω από αυτό: τις τελευταίες διορθώσεις, τις φωτογραφίες της στιγμής, τα γέλια και τις μικρές ανάπαυλες πριν από την έξοδο στην πασαρέλα.

Για τη Gigi Hadid, που έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της πορείας της με τη Victoria’s Secret, το συγκεκριμένο show αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς μόδας.

https://www.instagram.com/p/De0DeAQjUPq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Και μέσα από το φωτογραφικό της άλμπουμ, υπενθύμισε πως η μαγεία ενός fashion show δεν βρίσκεται μόνο στις δημιουργίες που παρουσιάζονται κάτω από τους προβολείς, αλλά και σε όλα όσα συμβαίνουν λίγα λεπτά πριν ανοίξει η αυλαία.

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