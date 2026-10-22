Τζένιφερ Λόπεζ – Μπρετ Γκόλνταϊν: Μήνες μετά τη συνεργασία τους οι φήμες επιμένουν ότι είναι ζευγάρι

Snapshot Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλνταϊν φημολογείται ότι έχουν ερωτική σχέση μετά τη συνεργασία τους στη σειρά «Office Romance».

Μία πηγή ανέφερε στην «Page Six» ότι οι δύο ηθοποιοί βγαίνουν ραντεβού, αλλά η σχέση τους είναι σε πρώιμο και χαλαρό στάδιο.

Τον Οκτώβριο, εμφανίστηκαν μαζί σε πάρτι στο Λος Άντζελες, αλλά προτίμησαν να φτάσουν και να φύγουν ξεχωριστά για να αποφύγουν φήμες.

Η χημεία μεταξύ τους είχε ήδη επισημανθεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ έχουν εμφανιστεί μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις το 2025.

Ο Μπρετ Γκόλνταϊν έχει εκφράσει στο παρελθόν κολακευτικά λόγια για την Τζένιφερ Λόπεζ, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους. Snapshot powered by AI

Η ερωτική χημεία της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπρετ Γκόλντσταϊν μεταφέρθηκε, όπως όλα δείχνουν, από την μικρή οθόνη στην πραγματική ζωή. Δύο χρόνια μετά το διαζύγιο της με τον Μπεν Άφλεκ που έγινε πρωτοσέλιδο στον διεθνή σκανδαλοθηρικό Τύπο, η Τζένιφερ Λόπεζ φημολογείται ότι βγαίνει με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Office Romance».

Την είδηση επιβεβαίωσε μία πηγή στην «Page Six» που ανέφερε ότι οι δύο ηθοποιοί βγαίνουν ραντεβού αλλά η σχέση τους είναι σε πρώιμο στάδιο και χαλαρή. Στις 16 Οκτωβρίου η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν πήγαν και έφυγαν μαζί από το πάρτι ενός ατζέντη στο Λος Άντζελες.

Φρόντισαν, όμως, να εμφανιστούν στο πάρτι ξεχωριστά προκειμένου να μην φουντώσουν οι φήμες για το ειδύλλιο τους. «Το μόνο που έχουν κοινό είναι ότι και οι δύο τους απολαμβάνουν να βγαίνουν σε πάρτι και εστιατόρια», είπε η πηγή. Και πρόσθεσε: «Σε αντίθεση με τον πρώην της, τον Μπεν [Άφλεκ], ο οποίος είχε πάντα κατσούφικη έκφραση στο πρόσωπό του όταν έβγαιναν έξω».Δεν είναι η πρώτη φορά που η σούπερ σταρ της ποπ και ο ηθοποιός της σειράς «Ted Lasso» έχουν πυροδοτήσει φήμες για σχέση.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η «Page Six» ανέφερε αποκλειστικά ότι η Λόπεζ και ο Γκόλντσταϊν «διατηρούσαν επαγγελματικές σχέσεις στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά η χημεία μεταξύ τους ήταν αναμφισβήτητη».Το ζευγάρι εθεάθη να παρακολουθεί μαζί την παράσταση του Μπρόντγουεϊ «Oh, Mary!» τον Μάρτιο του 2025. Ο Γκόλνταϊν έχει μιλήσει με άκρως κολακευτικά λόγια στο παρελθόν για την Τζένιφερ Λόπεζ αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται σε σχέση.

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