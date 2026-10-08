Τζένιφερ Λόπεζ: Μετά την προπόνηση έκλεψε τις εντυπώσεις η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός απαθανατίστηκε μετά την προπόνησή της σε γυμναστήριο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Τζένιφερ Λόπεζ: Μετά την προπόνηση έκλεψε τις εντυπώσεις η 57χρονη τραγουδίστρια - Το αθλητικό look
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  • Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε με γυμνασμένη σιλουέτα μετά από προπόνηση σε γυμναστήριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.
  • Ο Μπεν Άφλεκ εξέφρασε σεβασμό και θαυμασμό για την καριέρα της Λόπεζ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει την αναγνώριση που αξίζει.
  • Η Λόπεζ δεν έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Hustlers» του 2019, παρά τις θετικές κριτικές.
  • Ο Άφλεκ τόνισε ότι η διαδικασία βράβευσης στο Χόλιγουντ είναι υποκειμενική και συχνά δεν αντανακλά πραγματικά το αξιόλογο ταλέντο.
  • Παρά το διαζύγιό τους το 2025, η Λόπεζ και ο Άφλεκ διατηρούν καλή σχέση και εμφανίστηκαν μαζί σε πρεμιέρα ταινίας στη Νέα Υόρκη.
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Την καλή φυσική της κατάσταση απέδειξε για ακόμη μία φορά η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία απαθανατίστηκε μετά την προπόνησή της σε γυμναστήριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Η 57χρονη σταρ εμφανίστηκε με αθλητικό σύνολο, αποτελούμενο από πράσινο αθλητικό τοπ και ασορτί κολάν, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη της σιλουέτα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με λευκά αθλητικά παπούτσια, ψηλές λευκές κάλτσες και γυαλιά ηλίου με μοβ φακούς, ενώ κρατούσε στο χέρι της έναν καφέ.

Η εμφάνιση της Λόπεζ έρχεται την ίδια στιγμή που ο Μπεν Άφλεκ έκανε σπάνιες αναφορές στην πρώην σύζυγό του και μίλησε ανοιχτά για την καριέρα της, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ηθοποιός δεν έχει λάβει την αναγνώριση που, κατά τη γνώμη του, αξίζει.

τζένιφερ λόπεζ

Πηγή: X

«Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει»

Σε νέα συνέντευξή του στο Variety, ο 54χρονος ηθοποιός ρωτήθηκε γιατί θεωρεί ότι η Λόπεζ έχει «παραβλεφθεί» από τα βραβεία, παρά τις ερμηνείες της.

«Είμαι προκατειλημμένος. Έχω τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό για όσα μπορεί να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άφλεκ, αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του.

Τζένιφερ Λόπεζ

Πηγή: X

Ο ίδιος στάθηκε στη γενικότερη διαδικασία των βραβεύσεων στο Χόλιγουντ, επισημαίνοντας ότι η εμπορική επιτυχία μιας παραγωγής δεν συμβαδίζει πάντα με τις προσωπικές προτιμήσεις όσων ψηφίζουν.

«Είναι μέρος αυτής της παράξενης, υποκειμενικής δουλειάς, στην οποία οι άνθρωποι φέρνουν πολλά δικά τους πράγματα», είπε.

Ο Άφλεκ πρόσθεσε πως δεν πιστεύει ότι πάντοτε βραβεύεται ο άνθρωπος που πραγματικά το αξίζει, σημειώνοντας με χιούμορ ότι στο τέλος πρόκειται απλώς για ανθρώπους που ψηφίζουν για κινηματογραφικά βραβεία.

Η «αδικία» με το Hustlers

Η συζήτηση για την αναγνώριση της Λόπεζ επαναφέρει στο προσκήνιο και την ερμηνεία της στην ταινία «Hustlers» του 2019.

Παρά τις θετικές κριτικές για τον ρόλο της, η Λόπεζ δεν έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ, γεγονός που είχε σχολιαστεί έντονα εκείνη την περίοδο.

Αργότερα συνεργάστηκε ξανά επαγγελματικά με τον Άφλεκ στην ταινία «Kiss of the Spider Woman», η οποία κυκλοφόρησε το 2025, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους.

Από τον έρωτα του 2002 στο διαζύγιο

Η σχέση των δύο σταρ έχει απασχολήσει επί χρόνια το Χόλιγουντ. Το ζευγάρι είχε αρχικά αρραβωνιαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προτού χωρίσει το 2004.

Το 2021 οι δυο τους αναζωπύρωσαν τη σχέση τους και έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν σε τελετή στο Λας Βέγκας, στις 16 Ιουλίου 2022. Τον Αύγουστο του ίδιου έτους ακολούθησε μεγαλύτερη γαμήλια τελετή στην Τζόρτζια, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, ακριβώς δύο χρόνια μετά τη δεύτερη γαμήλια τελετή τους, ενώ το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε στις αρχές του 2025.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν διατηρήσει μια καλή σχέση, καθώς εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του Kiss of the Spider Woman στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2025.

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