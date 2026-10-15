Μπεν Άφλεκ για Τζένιφερ Λόπεζ: «Είναι o πιο εργατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει»

Ο ηθοποιός μίλησε με θαυμασμό για την πρώην σύζυγό του, αναγνωρίζοντας την επιμονή της, τις επαγγελματικές της επιτυχίες και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στο Χόλιγουντ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μπεν Άφλεκ για Τζένιφερ Λόπεζ: «Είναι o πιο εργατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει»
LIFESTYLE
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  • Ο Μπεν Άφλεκ χαρακτήρισε την Τζένιφερ Λόπεζ πρωτοπόρο και τον πιο εργατικό άνθρωπο που έχει γνωρίσει, επισημαίνοντας την επιμονή και τις επαγγελματικές της επιτυχίες.
  • Η Λόπεζ αντιμετωπίζει διπλά μέτρα στην κριτική λόγω φύλου και καταγωγής, αλλά έχει καταφέρει να ξεπεράσει εμπόδια στη βιομηχανία του θεάματος.
  • Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει επενδύσει προσωπικά κεφάλαια και έχει πάρει σημαντικά ρίσκα για να υποστηρίξει την καριέρα της.
  • Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκαν το 2022 και χώρισαν το 2024, αλλά συνέχισαν να συνεργάζονται επαγγελματικά μετά το διαζύγιό τους.
  • Ο Άφλεκ τόνισε ότι έχει μάθει πολλά από την Λόπεζ και την οικογένειά της, εκφράζοντας σεβασμό και ευχές για τη συνεχιζόμενη επιτυχία της.
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Με ιδιαίτερα θερμά λόγια μίλησε ο Μπεν Άφλεκ για την Τζένιφερ Λόπεζ, αποκαλύπτοντας όσα έμαθε από τη γνωριμία και τη συνεργασία τους, αλλά και από τα χρόνια που πέρασαν μαζί ως ζευγάρι. Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος χαρακτήρισε την πρώην σύζυγό του πρωτοπόρο, υπογραμμίζοντας ότι έχει καταφέρει να ξεπεράσει εμπόδια σε μια απαιτητική βιομηχανία, ενώ τόνισε πως «είναι ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει».

Ο 54χρονος Μπεν Άφλεκ έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «The Moment with Jorge and Paola Ramos» του δικτύου My Cultura της iHeartPodcasts. Οι παρουσιαστές τον ρώτησαν τι έμαθε για τον τρόπο με τον οποίο οι Λατίνοι αντιμετωπίζουν την καριέρα και τη ζωή στο Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Λόπεζ.

«Είναι πρωτοπόρος και έκανε πράγματα που της έλεγαν ότι είναι αδύνατα»

Με αφορμή προηγούμενες δηλώσεις του στο περιοδικό Variety, στις οποίες είχε εκφράσει τον «τεράστιο σεβασμό και θαυμασμό» του για την καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ, ο Μπεν Άφλεκ εξήγησε ότι είναι δύσκολο να συνοψίσει όλα όσα έμαθε από εκείνη.

«Για να καταλάβεις πραγματικά την Τζένιφερ Λόπεζ, πρέπει να καταλάβεις ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά πρωτοπόρος. Έκανε πράγματα όταν της έλεγαν ότι δεν είναι εφικτά και ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη, βασιζόμενη ουσιαστικά στη δύναμη της θέλησής της», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η τραγουδίστρια και ηθοποιός αξιοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποδείξει ότι υπάρχει κοινό για τη δουλειά της, ακόμη και όταν αντιμετώπιζε εμπόδια στον επαγγελματικό της δρόμο.

Όπως εξήγησε, η πορεία της είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ειδικότερα οι Λατίνες στη βιομηχανία του θεάματος.

«Δέχεται έντονη κριτική»

Ο Μπεν Άφλεκ στάθηκε και στην κριτική που δέχεται η Τζένιφερ Λόπεζ, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως αντιμετωπίζεται με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες.

«Βλέποντας όσα κάνει σε επαγγελματικό επίπεδο, πιστεύω ότι εξακολουθεί να δέχεται έντονη κριτική», δήλωσε.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι η πρώην σύζυγός του έχει επενδύσει στον εαυτό της, έχει πάρει σημαντικά ρίσκα και έχει διαθέσει δικά της χρήματα για να υποστηρίξει τις επαγγελματικές της επιλογές.

Ben Affleck,Jennifer Lopez

«Τρέφω τεράστιο σεβασμό για όσα έχει καταφέρει. Πάντα το έκανε λέγοντας: “Ακόμη κι αν κανείς άλλος δεν πιστεύει σε μένα, εγώ θα ποντάρω στον εαυτό μου”. Έχει επίσης πάρει πραγματικά ρίσκα, έχει επενδύσει τα δικά της χρήματα και έχει κάνει όλα όσα μας λένε ότι κάνουν οι σπουδαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες. Τα έχει καταφέρει με εντυπωσιακή επιτυχία και δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο σεβασμό για εκείνη», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Είναι επίσης πιθανότατα ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Νιώθω ότι δουλεύω κι εγώ αρκετά σκληρά, αλλά όταν βρίσκομαι κοντά της, σκέφτομαι πάντα: “Ουάου, αυτό είναι πραγματικά κάτι άλλο”».

Από τη σχέση και τον γάμο μέχρι το διαζύγιο

Η ιστορία του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν, αλλά έβαλαν τέλος στη σχέση τους το 2004, για να συναντηθούν ξανά σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα.

Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, ωστόσο η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Jennifer Lopez, Ben Affleck

Παρά τον χωρισμό τους, οι επαγγελματικές τους διαδρομές συναντήθηκαν ξανά στην ταινία «Kiss of the Spider Woman» του 2025, στην οποία ο Μπεν Άφλεκ συμμετείχε ως παραγωγός μέσω της εταιρείας Artists Equity, την οποία έχει ιδρύσει μαζί με τον Ματ Ντέιμον. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2025 βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας για να στηρίξει τη Τζένιφερ Λόπεζ.

Στη συνέντευξή του στο podcast, ο Μπεν Άφλεκ αποκάλυψε επίσης ότι έμαθε πολλά όχι μόνο από την ίδια, αλλά και από την οικογένειά της και τους ανθρώπους που γνώρισε μέσα από εκείνη.

Όταν οι παρουσιαστές τού είπαν ότι τα σχόλιά του για την καριέρα της Λόπεζ έχουν ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό τους, εκείνος απάντησε: «Αυτή είναι απλώς η αλήθεια. Είναι πραγματικά ξεχωριστή, δεν με εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι συνεχίζει να έχει επιτυχία και της εύχομαι να συνεχίσει έτσι. Το αξίζει με κάθε τρόπο».

https://www.instagram.com/reel/Def1ua5N6vn/

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