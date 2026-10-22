Τζον Γκούντμαν: Αγνώριστος μετά τη ραγδαία απώλεια κιλών - «Ζύγιζα σχεδόν 180 κιλά»

Snapshot Ο Τζον Γκούντμαν αποκάλυψε ότι έφτασε να ζυγίζει σχεδόν 180 κιλά λόγω της εξάρτησής του από το αλκοόλ και της αυξημένης κατανάλωσης φαγητού μετά την αποχή από το ποτό.

Το βάρος του Γκούντμαν αυξανόταν και μειωνόταν επανειλημμένα μετά το 2007, όταν σταμάτησε να πίνει αλκοόλ.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τον εθισμό του στο αλκοόλ ως έναν φαύλο κύκλο άμεσης ικανοποίησης που προκαλούσε χειρότερα συμπτώματα αποχής.

Η απόφαση του Γκούντμαν να κόψει το ποτό ήρθε όταν κουράστηκε να νιώθει άρρωστος και εξαντλημένος από τις συνέπειες της κατανάλωσης.

Για να αποφύγει την επανάληψη των ακραίων διακυμάνσεων βάρους, ο Γκούντμαν πήρε μέτρα αυτοελέγχου μετά την περίοδο αποχής του από το αλκοόλ. Snapshot powered by AI

Για τη μάχη που έδωσε με την εξάρτηση από το αλκοόλ μίλησε ο γνωστός ηθοποιός, Τζον Γκούντμαν, ο οποίος αποκάλυψε ότι στράφηκε προς το φαγητό και έφτασε να ζυγίζει σχεδόν 180 κιλά.

Σε συνέντευξη στο περιοδικό «New Yorker» ο Γκούντμαν είπε ότι το βάρος του αυξανόταν και μειωνόταν μετά την αποχή του από το αλκοόλ το 2007, όταν ήταν 55 ετών.«Έχανα 60 κιλά το καλοκαίρι, τα έπαιρνα όλα ξανά - 70 κιλά, 80 κιλά- και αυτό είχε γίνει κουραστικό», δήλωσε ο βετεράνος ηθοποιός στο περιοδικό.

«Πήρα μέτρα για να μην χρειαστεί να το ξανακάνω αυτό. Ζύγιζα σχεδόν 180 κιλά. Έτρωγα σαν αλκοολικός αφού σταμάτησα να πίνω».

Ο Γκούντμαν είπε ότι πήρε την απόφαση να κόψει το ποτό όταν «βαρέθηκε να νιώθει άρρωστος και κουρασμένος». «Το πρόβλημα με την άμεση ικανοποίηση είναι ότι δεν σε νοιάζει πραγματικά τι θα συμβεί αμέσως μετά – κάτι που πάντα οδηγούσε σε χειρότερα hangovers ή σε τρέμουλο και έπρεπε να πίνω για να τα ξεπεράσω, και έτσι συνεχίζονταν αυτός ο φαύλος κύκλος», ανέφερε ο Γκούντμαν.