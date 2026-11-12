Τρίτη εξωσυζυγική σχέση αποκαλύπεται λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από τη Nvidia

Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από CEO της Nvidia μετά από αποκαλύψεις για τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Η Nvidia αντιμετωπίζει μεγάλη πτώση στην χρηματιστηριακή της αξία, με απώλειες 500 δισ. δολαρίων από την αρχή του σκανδάλου.

Το FBI διεξάγει έρευνα για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει πιθανές παραβιάσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στη Nvidia.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινά τη θέση του CEO, και η εταιρεία έχει περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες για να βρει μόνιμο διάδοχο.

Επιπλέον έρευνες αφορούν τις εταιρείες Megaspeed και Super Micro Computer για υποθέσεις συνδεόμενες με εξαγωγές και διαρροές τεχνολογίας στην Κίνα. Snapshot powered by AI

Ο αποπεμφθείς διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να είχε και τρίτη εξωσυζυγική σχέση, με ακόμη μία εργαζόμενη του τεχνολογικού κολοσσού, μετά τις καταγγελίες για δεσμούς με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο και ανώτατο στέλεχος της εταιρείας, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το Reuters δεν κατονόμασε την εργαζόμενη και ανέφερε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της δεν απέδωσαν.

Η αποκάλυψη ακολουθεί εκείνες για δύο άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτησή του την Πέμπτη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ίδρυσε πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Πρόκειται για την Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας, και την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγείας.

Η Nvidia, η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την Άλις Χουάνγκ.

Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, κατασκευάζοντας επεξεργαστές αιχμής. Ωστόσο, μετά το πλήγμα από την υπόθεση Χουάνγκ, το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia καταγράφει ελεύθερη πτώση: μόνο την Πέμπτη χάθηκαν 200 δισ. δολάρια, ενώ οι συνολικές απώλειες από την πρώτη παραδοχή του Χουάνγκ φτάνουν τα 500 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα του FBI για τις συνθήκες της σχέσης του Χουάνγκ με την Άλις, η οποία έχει το ίδιο επώνυμο αλλά δεν συνδέεται συγγενικά μαζί του. Η επιχειρηματίας θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Κολέτ Κρες, ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία μέχρι να οριστεί μόνιμος διάδοχος.

«Η λέξη σοκ είναι η σωστή»

Ο Stephen Yiu, επικεφαλής επενδύσεων του Blue Whale Growth Fund, λέει ότι ήταν «πολύ απογοητευτικό» να βλέπει τον Jensen Huang να καταλαμβάνει αυτή τη θέση.

Η εταιρεία του Yiu είναι επενδυτές στην Nvidia. Αντιδρώντας στην είδηση ​​της αποχώρησης του Huang, λέει ότι «σοκ είναι η σωστή λέξη».

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιον που έχει σημειώσει τόση επιτυχία να καταλήγει σε αυτό το έπος ή σκάνδαλο», λέει ο Γιού στο BBC.

Κοιτώντας μπροστά, ο Yiu δεν έχει καμία αμφιβολία για την ικανότητα της Colette Kress ως προσωρινής ηγέτιδας, αποκαλώντας την «ασφαλή χέρια». Ωστόσο, προσθέτει, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το αν θα συμμεριστεί το όραμα του Huang για την εταιρεία.

Από την οπτική του, ως επενδυτή, ο Yiu λέει ότι η εταιρεία του εξετάζει «το μέλλον της εταιρείας, δεν επενδύουμε στον Jensen Huang». Το Blue Whale Growth Fund θα εξετάσει εάν η Nvidia είναι μια καλή επένδυση στο μέλλον χωρίς τον Huang, προσθέτει.

Ενδέχεται να διευρυνθούν οι έρευνες γύρω από τη Nvidia μετά το σκάνδαλο του CEO

Ο έλεγχος γύρω από τη Nvidia, τον κολοσσό των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να διευρυνθεί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές έρευνες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που θα μπορούσαν να εμπλέξουν την εταιρεία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Semafor.

Μία από τις έρευνες επικεντρώνεται απευθείας στη Nvidia και εξετάζει πιθανές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Semafor. Δύο άλλες αφορούν την εταιρεία τεχνολογίας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, και την κατασκευάστρια διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης Super Micro Computer (SMCI).

Οι νέες πληροφορίες για τις έρευνες έρχονται μετά την παραίτηση του Χουάνγκ την Πέμπτη, στον απόηχο δημοσιευμάτων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του. Η μία ήταν με την Άλις Χουάνγκ, φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο και πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας προμήθειας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι αποκαλύψεις για τη σχέση οδήγησαν σε ανανεωμένο έλεγχο της Megaspeed.

Ξεχωριστά, η Super Micro έχει επίσης βρεθεί στο μικροσκόπιο για τη φερόμενη διοχέτευση στην Κίνα διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης που περιέχουν επεξεργαστές της Nvidia.

Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι εξωτερικός συνεργάτης που συνδεόταν με την εταιρεία δήλωσε ένοχος για κατηγορίες σχετικές με την παράνομη εξαγωγή στην Κίνα διακομιστών με προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia. Στην ίδια τη Super Micro δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Την Πέμπτη, η μετοχή της κατασκευάστριας διακομιστών που ενσωματώνουν επεξεργαστές της Nvidia κατρακύλησε κατά 12%.

Η Nvidia έχει τρεις έως τέσσερις μήνες για να βρει νέο CEO, εκτιμά ιδρυτής εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia διαθέτει μόλις λίγους μήνες για να αναζητήσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τον Ναβίν Ράο, ιδρυτή και CEO της Unconventional AI.

«Πιστεύω ότι το ζήτημα είναι αρκετά επείγον και θα έλεγα ότι η διαδικασία πρέπει πιθανότατα να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους τρεις ή τέσσερις μήνες», δήλωσε ο Ράο για την αναζήτηση νέου επικεφαλής μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ. Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ασκεί προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχός του.

Ο Ράο εξήγησε ότι η ανάγκη επίσπευσης συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia διαχειρίζεται τον σχεδιασμό ανάπτυξης του υλικού της — μια πρακτική που της έχει επιτρέψει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

«Η Nvidia είναι γνωστή για τις γρήγορες αλλαγές στον σχεδιασμό ανάπτυξης των προϊόντων της. Η V3 V100, στην οποία ενσωματώθηκαν οι πυρήνες Tensor, ήταν μια πολύ γνωστή περίπτωση γρήγορης αλλαγής. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να παίρνει αυτές τις αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι κάτι που μπορείς να αφήσεις σε εκκρεμότητα για έξι μήνες ή περισσότερο. Πρέπει να διευθετηθεί αρκετά σύντομα».

Η κόρη και ο γιος του Χουάνγκ κέρδισαν 1 εκατομμύριο δολάρια ο καθένας πέρυσι

Η κόρη του Jensen Huang, Madison, και ο γιος του Spencer εργάζονται και οι δύο στην Nvidia, την εταιρεία που ίδρυσε ο πατέρας τους το 1993.

Μια γρήγορη ματιά στην ετήσια έκθεση της εταιρείας δείχνει ότι η Madison Huang έλαβε 1,2 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ενώ η Spencer Huang έλαβε 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Η έκθεση αναφέρει ότι η αμοιβή που έλαβαν αποφασίστηκε σύμφωνα με τις πρακτικές αποζημίωσης της Nvidia, λαμβάνοντας υπόψη υπαλλήλους με «συγκρίσιμα προσόντα και ευθύνες που κατέχουν παρόμοιες θέσεις».

Οι μισθοί τους καθορίστηκαν «χωρίς την εμπλοκή του κ. Χουάνγκ».

Η ετήσια έκθεση δείχνει επίσης ότι ο γιος ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, ο Aarti Shah, εργάζεται για την εταιρεία. Πληρώθηκε με 265.000 δολάρια.

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