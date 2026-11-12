Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia

Ο Κουκ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple νωρίτερα φέτος, αλλά παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας.

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Τραμπ προωθεί τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, για διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia
Nvidia CEO Jensen Huang, front right, and Apple CEO Tim Cook, left, arrive for the meeting between Chinese Premier Li Qiang and U.S. business representatives, at the Great Hall of the People in Beijing, Thursday, May 14, 2026. (Go Nakamura/Pool...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τραμπ πρότεινε τον πρώην CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ως διάδοχο του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά την παραίτηση του τελευταίου.
  • Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε λόγω σκανδάλου που αφορά σχέση με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.
  • Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν παραβίαση αμερικανικών περιορισμών εξαγωγών μικροτσίπ και διασυνδέσεις με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.
  • Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 10% μετά τις αποκαλύψεις και την παραίτηση του Χουάνγκ.
  • Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε εσωτερική έρευνα με τη βοήθεια δικηγορικής εταιρείας για την υπόθεση.
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Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας στον κόσμο σε χρηματιστηριακή αξία παραιτήθηκε εν μέσω σκανδάλου με σεξουαλικές σχέσεις και κατασκοπεία, και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη, προτείνοντας ποιος θα πρέπει να τον διαδεχθεί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε ότι «μόνο ένας άνθρωπος» θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ιδρυτή και μέχρι πρότινος διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ: ο πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε την Πέμπτη, μετά τον κλονισμό που προκάλεσαν στον τεχνολογικό κολοσσό δημοσιεύματα ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, εάν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia επέλεγε τον Κουκ ως διάδοχο του Χουάνγκ, αυτό θα σήμαινε πως «ένας θρύλος διαδέχεται έναν θρύλο».

Ο Κουκ, 66 ετών, διετέλεσε επικεφαλής λειτουργικών δραστηριοτήτων της Apple από το 2005, προτού αναλάβει διευθύνων σύμβουλος μετά τον θάνατο του συνιδρυτή της εταιρείας, Στιβ Τζομπς. Αποχώρησε από τη θέση του CEO νωρίτερα φέτος, αλλά παρέμεινε εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Χουάνγκ ήρθε την Πέμπτη, εν μέσω ενός σκανδάλου που έχει εξανεμίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της κατασκευάστριας επεξεργαστών. Η μετοχή της υποχωρεί κατά 10%.

Οι περιπέτειές του ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι διατηρούσε επί μακρόν σχέση με ένα άλλο στέλεχος του τεχνολογικού κλάδου, την Άλις Χουάνγκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η ίδια είναι είτε πράκτορας είτε συνεργαζόμενη πηγή του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, της υπηρεσίας που αποτελεί το αντίστοιχο της CIA στο Πεκίνο.

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να διευκόλυνε αποστολές μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές επιχειρήσεις, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές, στο πλαίσιο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Το Πεκίνο απέρριψε τις καταγγελίες περί κατασκοπείας ως «εντελώς ατεκμηρίωτες» και υποστήριξε ότι αποσκοπούν «στη δυσφήμηση της Κίνας».

Στη συνέχεια, οι Times ανέφεραν ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε και δεύτερη εξωσυζυγική σχέση, με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia αρμόδια για τον τομέα της υγείας, η οποία είναι επίσης παντρεμένη.

Μετά την αποκάλυψη της πρώτης σχέσης, ο Χουάνγκ έστειλε την Κυριακή εσωτερικό σημείωμα στους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, Λόρι Χουάνγκ, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 40 χρόνια. Δήλωσε ότι λυπάται «βαθύτατα» για τον πόνο που προκάλεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αντέδρασε ξεκινώντας εσωτερική έρευνα, με επικεφαλής τη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

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