Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Η 34χρονη μητέρα δήλωσε πως εκείνη ζήτησε από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες από την ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο.

Η φωτιά προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών ηλικίας 23 και 44 ετών.

Ο πατέρας της οικογένειας αναζητείται με ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές.

Οι τρεις γυναίκες κατηγορούνται για εμπρησμό με αποτέλεσμα θάνατο και αναμένεται η απόφαση για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Η 34χρονη μητέρα, μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες της ηλικίας 13 και 16 ετών, πέρασαν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή μετά από 24ωρη προθεσμία που είχαν λάβει λόγω νέου δικηγόρου.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι εκείνη είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετούν τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στο σπίτι για θέρμανση στο κλιμακοστάσιο. Ανέφερε πως ήταν μία συνήθεια της οικογένειας, ενώ εξέφρασε και τη θλίψη της για την τραγική κατάληξη της επιχείρησης της Πυροσβεστικής, με έναν 23χρονο και έναν 44χρονο να χάνουν τη ζωή τους.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας της οικογένειας αναζητείται ακόμα από τις Αρχές καθώς σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Οι τρεις γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρησμού με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, ενώ αυτή την ώρα αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών σχετικά με την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου

Πλήθος συναδέλφων, συγγενών και φίλων βρέθηκαν σήμερα στο Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος» προκειμένου να πουν το τελευταίο σπαρακτικό αντίο στον 44χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Η σορός του Ηλία Βαλατσού έφτασε στον 10ο πυροσβεστικό σταθμό Αθηνών στις 8:30 το πρωί, κι εκεί τον περίμεναν όλοι οι συνάδελφοί του για να του αποδώσουν τιμές.

Η νεκροφόρα με τη σορό του 44χρονου πυροσβέστη πέρασε από τον σταθμό στον οποίο υπηρετούσε κι από εκεί ξεκίνησε η πομπή με συναδέλφους του να κουβαλούν το φέρετρο στους ώμους και δεκάδες ακόμη να τον ακολουθούν προς την τελευταία του κατοικία.

Στη μνήμη του 44χρόνου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με τους συναδέλφους να φωνάζουν «αθάνατος», ενώ οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων ήχησαν για να τον υποδεχθούν σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό.

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