Snapshot Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να εγκαταλείψει την απαγόρευση εισαγωγών φουά γκρα για να διευκολύνει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.

Η παραγωγή φουά γκρα παραμένει απαγορευμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω ανησυχιών για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η συμφωνία με την ΕΕ στοχεύει στη μείωση γραφειοκρατίας και κόστους στις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων και ποτών.

Ορισμένες οργανώσεις και σεφ επικρίνουν την απόφαση ως βήμα προς τα πίσω στην προστασία των ζώων.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η συμφωνία θα στηρίξει την οικονομία και τις βρετανικές επιχειρήσεις με αύξηση έως 5 δισ. λίρες ετησίως. Snapshot powered by AI

Την άρση της απαγόρευσης των εισαγωγών φουά γκρα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν οι υπουργοί, με στόχο να διευκολύνουν μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η προτεινόμενη απαγόρευση θα αποσυρθεί επισήμως την Παρασκευή, όταν η κυβέρνηση ανακοινώσει τη συμφωνία της με την ΕΕ για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (SPS) θέματα στο εμπόριο. Η συμφωνία αποσκοπεί στη μείωση των ελέγχων και της γραφειοκρατίας κατά τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων και ποτών από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν αναλάβει την εξουσία, το Εργατικό Κόμμα είχε υποσχεθεί ότι θα απαγόρευε τις εισαγωγές φουά γκρα. Πριν από τις εκλογές, ο Steve Reed -τότε σκιώδης υπουργός Περιβάλλοντος- είχε δηλώσει ότι οι Εργατικοί θα «απαγόρευαν την εμπορική εισαγωγή φουά γκρα, προϊόντος που προέρχεται από πάπιες και χήνες οι οποίες υποβάλλονται σε βίαιη, εξαναγκαστική σίτιση». Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρακτική αυτή «απολύτως αποτρόπαιη».

Το φουά γκρα παράγεται μέσω της βίαιης σίτισης παπιών και χηνών με σιτηρά, τα οποία διοχετεύονται με τη χρήση χωνιού ή σωλήνα που εισάγεται στον λαιμό του πτηνού -μια διαδικασία γνωστή ως «gavage» (αναγκαστική σίτιση), η οποία προκαλεί διόγκωση του ήπατος του ζώου σε μέγεθος πολλαπλάσιο του φυσιολογικού. Στη συνέχεια, τα συκώτια αφαιρούνται.

Η επιβολή απαγόρευσης αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς χώρες της ΕΕ -μεταξύ των οποίων και η Γαλλία- παράγουν και εξάγουν το εν λόγω προϊόν, αντιτιθέμενες σε τυχόν απαγορεύσεις εισαγωγών από άλλα κράτη-μέλη. Νωρίτερα φέτος, η εφημερίδα The Guardian ανέφερε ότι οι υπουργοί ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν την απαγόρευση, προκειμένου να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις.

«Λυπηρό ότι η κυβέρνησή μας υποχωρεί τόσο εύκολα»

Σεφ που προωθούν τη βιωσιμότητα, καθώς και φιλοζωικές οργανώσεις, επέκριναν αυτή την απότομη αλλαγή στάσης. Η κυβέρνηση του Boris Johnson είχε υποσχεθεί ότι θα αξιοποιούσε τις εξουσίες που απέκτησε το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Brexit για να απαγορεύσει αυτό το «σκληρό» προϊόν, το οποίο εξακολουθεί να εμφανίζεται σε καταλόγους εστιατορίων σε όλη τη χώρα, σχεδόν επτά χρόνια μετά την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ορισμένα εστιατόρια εξακολουθούν να πωλούν φουά γκρα, αλλά πολλά καταστήματα το έχουν αποσύρει από την πώληση, συμπεριλαμβανομένου του προμηθευτή της βασιλικής αυλής, Fortnum & Mason, ο οποίος το αφαίρεσε από τα ράφια του το 2021. Η παραγωγή φουά γκρα απαγορεύεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2007.

Ο Γάλλος σεφ Alexis Gauthier πωλούσε παλαιότερα περισσότερο φουά γκρα από οποιοδήποτε άλλο εστιατόριο στο Λονδίνο, προτού στραφεί σε μια vegan διατροφή και ένα αντίστοιχο μενού. Πλέον, προσφέρει στους πελάτες του εστιατορίου του στο Soho ένα προϊόν με βάση τα μανιτάρια, το οποίο αποκαλεί «faux gras» (ψευδο-φουά γκρα). Ο Gauthier χαρακτήρισε την άρση της απαγόρευσης ως «τρομερή είδηση».

«Θεωρώ πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας υποχωρεί τόσο εύκολα», δήλωσε. «Η σκληρότητα που ενέχει το φουά γκρα ανήκει οριστικά στα βιβλία της ιστορίας, όχι σε μια προοδευτική κοινωνία του 2026».

Ο Will Murray, συνιδρυτής του βρετανικού εστιατορίου «Fallow» –το οποίο εστιάζει στη βιωσιμότητα και εδρεύει επίσης στο Λονδίνο– σερβίρει παρφέ μανιταριών αντί για φουά γκρα. Ο ίδιος ανέφερε: «Αυτό μοιάζει με βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Δεν νομίζω ότι οι θαμώνες των εστιατορίων στο Λονδίνο ζητούν πραγματικά την επιστροφή του φουά γκρα στα μενού».

Ο David Bowles, επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων στη φιλοζωική οργάνωση RSPCA, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι που η νομοθεσία για την καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων μπαίνει στο στόχαστρο, στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας. Το γεγονός ότι σχέδια για τη ρύθμιση του ζητήματος του φουά γκρα μπαίνουν στο συρτάρι, προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναπροσέγγιση με την ΕΕ, προκαλεί έντονη ανησυχία για τα ζώα και συνιστά σαφές βήμα προς τα πίσω».

Εκπρόσωπος της φιλοζωικής οργάνωσης «Four Paws» δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την παραγωγή φουά γκρα πριν από σχεδόν 20 χρόνια, λόγω των σοβαρών ανησυχιών για την καλή διαβίωση των ζώων που συνδέονται με την αναγκαστική σίτιση παπιών και χηνών. Ωστόσο, φουά γκρα που παράγεται με αυτές ακριβώς τις μεθόδους μπορεί ακόμη να εισάγεται και να πωλείται στη χώρα μας. Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει τις σχέσεις του με την ΕΕ, η καλή διαβίωση των ζώων δεν πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό των στενότερων εμπορικών δεσμών».

Κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν, σύμφωνα με τον Guardian, ότι η απαγόρευση πρόκειται να αρθεί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής παραμένει απαγορευμένη εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων δήλωσε ότι η εν λόγω μέθοδος εγείρει ζητήματα σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων.

Δήλωσαν: «Διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία στον τομέα των τροφίμων και ποτών, η οποία θα περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία και τον δαπανηρό διοικητικό φόρτο, θα καταστήσει ευκολότερη και φθηνότερη την εξαγωγή θαλασσινών, θα ενισχύσει τη βρετανική οικονομία έως και κατά 5 δισ. λίρες ετησίως, και θα στηρίξει τις βρετανικές επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Συνεργαζόμαστε στενά με τις επιχειρήσεις για να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη που απορρέουν από αυτή τη συμφωνία».

Διαβάστε επίσης